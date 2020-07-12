2020國高中生暑期AI研習營開跑！　7月名額快額滿

▲人工智慧研習營。（圖／台灣人工智慧發展協會提供，下同）

生活中心／綜合報導

教育部日前宣布，將AI課程納入2020年課綱。為推動AI課程從小紮根，由台灣人工智慧發展學會所主辦的2020暑假國高中生AI研習營活動，即將於七月22- 23日起，於輔仁大學校區舉辦4梯次活動，目前所剩名額有限，歡迎及早報名以免向隅。

暑假AI夏令營活動課程是以，訓練程式設計邏輯、具備解決問題能力、培養團隊合作精神、發揮創意潛能為課程特色，課程內容設計多種專業主題，帶領學生認識AI及機器人組裝及應用，還有循線感測、避撞等等。另透過競賽活動，激起小朋友腦力激盪，在兩天的課程當中，讓學生們收穫滿滿。

請繼續往下閱讀...

▼研習營課程多元。

台灣人工智慧發展學會自2018年成立後，一直致力於AI人才培育工作，不僅主辦台灣第一張，獲得兩岸及APRC六國認證的大數據證照考試，以培育中高階AI數據分析人才；另外，為提升台灣在大數據時代的國際爭力，更持續推動大數據人才向下紮根活動。自2019年起，就特別策劃多個梯次的AI冬(夏)令營活動，讓國、高中及小學的小朋友們透過各種精心設計的AI課程及競賽活動，深入淺出地體驗AI科技，掌握大數據時代科技脈動，以期在未來AI世代中嶄露頭角。

2022年全球AI相關商業價值預估將達到3.9兆美元，而正當台灣高喊缺乏AI人才的時候，大陸已經在高中推出AI課程。為因應AI時代來臨，教育部也計畫今年要將AI課程，納入國小到高中教育正式課綱，為了不讓你的孩子輸在起跑點上，也為推動台灣這片土地的AI教育工作，台灣人工智慧發展學會未來每年的寒暑假也將持續舉辦AI營隊活動，七月梯次即將額滿，報名要趁早。

▼7月名額快額滿了！