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伊朗中國擬簽25年協議！紐時曝18頁草案「擴大投資換石油」　美中角力轉戰中東

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▲▼ 中國國家主席習近平及伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐時指出，該份協議是由熟悉起草文件的人士所提供。圖為中國國家主席習近平及伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國針對伊朗實施經濟制裁之際，外傳伊朗與中國現正悄悄展開全面性經濟安全合作，也就是中國在伊朗能源及其他領域投資數十億美元，換取未來25年的穩定石油供應，同時削弱川普政府因伊朗核軍事野心所祭出孤立政策力道。目前該份協議尚未提交至伊朗議會批准或公開，一旦真的上路，恐怕將成為美中關係新一波惡化引爆點。

該報導引述一份18頁的協議草案內容，提及伊朗方面積極擴大與中國的合作關係，範圍涵蓋銀行、電信、港口、鐵路及其他多個領域，而交換條件就是中國能在未來25年獲得伊朗石油定期供應。除此之外，雙方在軍事方面的合作也將持續深化，以打擊恐怖主義、毒品人口販運等行為為由，提倡聯合軍演、武器研發、情報共享等，給予北京政府在這塊美國經營數十年的戰略要地站穩腳步。

此外，該協議也提到5G網絡建設及北斗衞星導航系統等項目合作，中國協助伊朗機場、高鐵及地鐵等基礎建設，並在伊朗馬庫（Maku）等地發展自由貿易區。

這一層夥伴關係是中國國家主席習近平2016年訪問伊朗時所提出。根據伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）上周說法，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）內閣已於6月批准該項合作計畫，外傳已獲得最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的支持。但該協議現仍未提交至伊朗議會批准或公開，而中方官員也沒有透露相關消息，北京政府是否已簽署或宣布的時機點都有待釐清。

▲▼ 伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

▲伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

事實上，中伊合作的消息無疑是對川普政府退出2015年伊朗核協議的一大打擊。美國透過制裁手段成功遏制伊朗經濟，例如威脅切斷在伊朗做生意的國際銀行系統，但德黑蘭政府所感受到的「絕望」，讓他們轉而投入中國的懷抱，因為中國擁有伊朗所想要的技術及對石油的需求。

知情人士透露，中國在伊朗的投資將於未來25年內達到4000億美元，這可能進一步引發美方對中國企業所採取的懲罰措施。

紐時分析，在美國受到經濟衰退及新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行衝擊，且在國際社會越來越孤立之際，北京政府已察覺到美國政府的弱點，而中國與伊朗所達成的協議顯示，中國自認能夠反抗美國，且強大到足以承受來自美國的懲罰。

▼美國總統川普。（圖／路透）

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