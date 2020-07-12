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陸生被控間諜案發酵　中國駐比利時使館發公民安全提醒

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▲比利時,布魯塞爾。（圖／CFP）

▲比利時首都布魯塞爾。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

日前比利時國家安全局發布年度報告，內容提及中國留學生、科研人員可能充當「間諜」，雖中方嚴正駁斥，但訊息仍在當地持續發酵。為此，中國駐比利時使館12日發布安全提醒，表示中國公民若遭遇無端指責、惡意中傷等歧視性言行，請向使館反映，並在保障安全的前提下，透過法律渠道維護自身權益。

中國駐比利時使館聲明公告，「本提醒有效期至2020年10月31日。」內容稱，比利時國家安全局發布年度報告，聲稱中國在比開展高校和科研交流合作構成安全威脅，無端影射中國留學生及科研人員，當地有關媒體藉此進行炒作，嚴重損害了在比中國公民的良好形象和聲譽。

▲間諜、駭客示意圖。（圖／CFP）

▲中國留學生近年頻遭西方國家指控，是中方將間諜送入該國的途徑之一。（圖／CFP）

聲明表示，中國駐比利時大使館提醒在比中國公民務必注意個人安全，提高防範意識。

據比利時國家安全部門2019年年報說法，中方軍事研究機構的大學生（類似中國國防科技大）被派往包括比利時在內的西歐多國，尋求獲得某些軍事發展的重要知識。

中國大陸外交部發言人趙立堅曾回應，中方一貫堅持在相互尊重、互不干涉內政等原則基礎上，發展同其他國家的關係。

中國駐比利時使館發言人2日發表公開信稱，有關報告在沒有任何證據的情況下，將在比中國留學生與宗教極端勢力、極右翼暴力分子一起列為對比國家安全的三大威脅，隨意給在比中國留學生扣上「間諜」和「威脅」的帽子，這種為了吸引眼球而不負責任的做法嚴重損害了在比中國留學生的聲譽，也會誤導廣大比利時民眾，我們對此表示強烈不滿和堅決反對。

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