推拿師拐16歲少女：妳是我車禍過世女友！壓床求「再續前緣」…高中生崩潰

▲少女嚇到身心受創，除了求助學校老師，還到醫院看心理醫生。（示意圖／pxhere）

新北一名40歲已婚張姓推拿師因工作關係，結識求診的16歲少女小琪（化名），沒想到竟趁對方卸下心防後，把人拐騙到旅館性侵未遂；甚至以「前世女友」說法，要少女跟他再續前緣。新北地院審理後，依強制猥褻罪判張男10月有期徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，小琪2017年5月到中醫診所進行推拿及整骨治療，因此認識了張姓推拿師。張男不時傳訊噓寒問暖，還數次邀約小琪北上出遊，不過都被拒絕；直到2018年8月19日，小琪徵詢過外婆同意後，與張男出遊。

沒想到張男居然以暫時躲雨為由，把人騙到汽車旅館，違反少女意願強行撫摸身體、胸部，還企圖性侵。過程中張男說，「妳是我的前世女友，因為發生車禍過世，讓我很傷心。」甚至要求小琪跨坐在他腿上，因為前世女友也會這麼做。

事後張男不死心再傳訊給小琪，「前世今生，今生就讓我們一起續前緣，完全我們之前說的事。」小琪嚇到身心受創，除了求助學校老師，還到醫院看心理醫生，最後受不了，決定提出告訴。

法官審理後認為，張男明知少女未滿17歲，涉世未深，罔顧為人長輩及已婚身份，甚至以輪迴轉世之說對少女展開追求，並藉著對方外婆的信任，把人載往汽車旅館侵犯，兼衡其犯罪動機，依強制猥褻罪判張男10月有期徒刑，全案仍可上訴。

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