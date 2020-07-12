新店街頭「冷血隨機殺人」！直播主王秉華裝精神病　北院裁定延押2個月

▲台北地方法院認為新店隨機殺人案兇嫌直播主王秉華有逃亡之虞，裁定再押2個月。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

今年3月，22歲的直播主王秉華與妻子行經新店時吵架，但兩人發生爭吵，結果王男竟持生魚片刀下車，隨機挑選1名無辜的林姓機車騎士，然後冷血將他殺害，事後還向警稱自己罹患精神病，企圖規避法律審判。檢方4月依殺人罪起訴王並求處最嚴厲之刑。全案經檢方移審後，台北地方法院接續羈押王3個月，由於期限即將到期，北院認為王自稱有精神病，意圖規避法律審判，有必要再羈押王，裁定自下周三（15日）起延押2個月。

檢方起訴指出，王秉華3月13日晚間，就因與妻子爭吵要不要回娘家吃飯，一時氣憤，曾從事餐飲業的王就拿起車上的生魚片刀，看見正在路邊等家人的林姓機車騎士，二話不說就林男背部猛刺1刀。王妻見狀要王報警，但王都不理會，冷血駕車離去，致林男死亡。

檢警展開調查時，王秉華辯稱罹有精神疾病，檢方不採信，4月15日依殺人罪起訴王，並求處「最嚴厲之刑」。移審後，台北地院裁定收押王，但因王3個月羈押期限到期，法院日前召開延押庭。

合議庭認為，王秉華行兇過程事證明確，而且王自稱有精神疾病，意圖規避刑責，再加上犯案前無固定收入，有逃亡之虞，因而裁定再延押2個月。

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