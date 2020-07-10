公宅結合長照！東明公宅長照機構開幕滿月　2022再增5據點

▲北市首家公宅長照機構「東明住宿長照機構」開幕滿月，未來計畫再新增5處據點。（圖／北市社會局提供）

記者陳家祥／台北報導

因應高齡化社會到來，北市府大興土木蓋公宅之餘，也將公共社福機構納入規劃。位居南港區東明社會住宅的「東明住宿長照機構」上月開幕，為南港區第一家公辦民營的住宿長照機構。台北市社會局表示，未來還有廣慈、萬隆東、內湖河濱高中、萬華青年2期、奇岩等5處據點，陸續在2022年前啟用，其中奇岩據點最快今年底就會開幕。

社會局指出，南港區因早年都市計畫關係，多半為工業用地，難以設置社福機構，該區長輩若有長照需求，多要送到鄰近行政區。北市府配合東明公宅興建，成立南港區首家長照住宿機構，希望讓長輩在地安養，也方便民眾就近探視。

但社會局強調，目前市政府政策仍是主推社區安養以及居家照護，這也是目前大力推動居家醫療政策的原因之一。但為了照顧安置照護需求者，北市府才會兩套併行，仍規畫一定數量的安養機構。

「東明住宿長照機構」設有46床，可收住設籍台北市連續1年以上，具機構住宿式服務需求之中度失能、管路、造廔口（不含氣切）、植物人、長期臥床（含重癱）等護理需求者。年滿65歲以上、設籍南港優先入住，提供24小時住宿照顧服務，已開放入住預約參觀。

為實現高品質照顧理念，經營團隊為東明長照機構打造溫暖舒適的居室空間，並結合高科技的智能運用，導入智慧化照顧服務系統，包括資訊化生理量測、照顧機器人、不倒翁電動移位機、消防連動通報裝置…等，使機構工作人員能有更多的時間陪伴及照顧長輩。