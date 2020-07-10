獨／柯市府小內閣異動　社會局長劉志光傳請辭

▲社會局長劉志光與市長柯文哲備詢。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲小內閣又傳人事異動！今年4月1日甫上任的社會局長劉志光，傳出已向市長柯文哲自請離職獲准，結束短短3個月的社會局長工作，人事異動預計在下周公布。對此，劉志光僅表示，自己到現在都還在外跟基層里長會面。

記者下午致電劉志光詢問異動傳聞，劉志光表示，自己現在仍在與里長聊天，了解基層社區的狀況，不清楚傳聞從何而來。

劉志光說，前幾天因身體不適、頭暈，有請了幾天假，但之後還是每天出來外面看看社區里長、機構看看，隨即匆忙掛掉電話。

柯文哲2014年上任後，找了過去是自己學生的台大醫生許立民出任，接著許立民在2018年7月回歸台大，並以民間人士的身份協助柯拼連任，不少選舉造勢場合都可以見到許的身影。隨後柯成功連任，找來新竹市社會處前處長陳雪慧擔任社會局長。

而陳雪慧在今年1月底請辭，當時傳出市府高層不滿意陳的工作表現；但柯文哲在公開場合卻爆料說，陳雪慧是擋不住議員壓力而請辭。隨後由副市長蔡炳坤2至3月短暫代理社會局長，經遴選，劉志光在4月1日接任。

另外，同樣傳出人事異動者，還有已屆齡將退休的台北市政府秘書長薛春明，預計在下周進行交接，由副祕書長陳志銘轉正。

