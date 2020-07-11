林佳龍奔北觀山推衝浪！蘇貞昌「超潮打扮」吸睛　網笑：美肌開太強？

▲蘇貞昌（右）今日打扮吸睛。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）



記者李宜秦／台北報導

行政院長蘇貞昌與交通部長林佳龍今日至中角灣衝浪基地視察，林佳龍貼文表示，今年北觀山海樂活節活動相當豐富，包含觀音山行腳、中角灣衝浪、金山蹦火音樂季、白沙灣沙灘生活節、和平島大地音樂祭、淺水灣秋季饗宴、夜訪女王頭等，有眼尖網友發現，蘇貞昌今日造型「唇紅齒白」，笑稱是「美肌模式開太強」。

交通部觀光局今年結合樂活觀音山系列活動，打造2020北觀山海樂活節，自7月11日至10月4日間，有中角灣衝浪、金山蹦火音樂季、白沙灣沙灘生活節、和平島大地音樂祭、淺水灣秋日饗宴、觀音山秋日柚香登高、野柳石光趣•夜訪女王等系列活動。

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▲北觀山於今夏有豐富活動。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍，下同）

蘇貞昌、林佳龍今日到訪北觀山，林佳龍表示，交通部觀光局與新北市府通力合作，一年內就把它做好，提供衝浪者更好的服務，也成為北海岸觀光新亮點。

林佳龍表示，北觀山海樂活節活動精采多樣，包含觀音山行腳、中角灣衝浪、金山蹦火音樂季、白沙灣沙灘生活節、和平島大地音樂祭、淺水灣秋季饗宴、夜訪女王頭，民眾可搭配安心旅遊和三倍券，全家一起出來玩。

不過林佳龍貼出與蘇貞昌的合照，可見蘇貞昌膚色較林白了非常多，戴著帽子、墨鏡防曬，林笑稱「蘇貞昌院長很體貼，陽光很烈所以先把電火球蓋起來」，有網友笑稱「龍哥，美肌模式開太強了啦！你看蘇院長變好白」。

還有網友說蘇貞昌「唇紅齒白」，留言「是不是按到美妝APP？」、「院長的臉怎那麼白~擦防曬油？」、「院長今天打扮很潮喔！」、「好像有美肌」、「院長防曬有做足」、「院長今天的臉，好像不太對哦！」、「唉唷～唉唷，院長唇紅齒白的餒」。