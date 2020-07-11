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紓困非一視同仁！旅行社「最多補350萬」　五福旅遊可融資5億貸款

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觀光局禁旅行社出入團延長至5/31 雄獅、可樂旅遊回應了

▲旅行社受疫情衝擊，許多業者努力轉型。（圖／資料照）

記者李宜秦／台北報導

交通部擬定紓困3.0，針對觀光業、機場周邊產業、導遊領隊等進行補助，協助業者度過疫情難關。觀光局今（11）日說明，旅行社依員工人數最多可申請500團出入境損失補助，入境旅行社紓困金最多可補350萬元，每家旅行社總公司每月可補10萬元。以日前喊出裁員計劃的五福旅行社為例，最多可申請5億元的融資貸款。

觀光局表示，擬定旅行業紓困方案時，多次指示觀光局邀集產業公協會及大型旅行業業者辦理紓困座談會進行面對面政策溝通，故旅行業各項紓困方案「並非一視同仁」進行單一標準補助，而是先評估其可經營業務型態，如綜合、甲種、乙種及分公司家數等、員工人數多寡等公司規模進行補助。

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▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲近日國旅景氣爆發。（圖／觀光局提供）

觀光局指出，旅行業配合防疫政策停止出入團補助項目，綜合旅行業依其員工人數最高分別可申請500團次及300團次，甲種旅行業則為200團次及100團次。入境旅行社紓困項目則以綜合旅行業最高可申請350萬元，甲種旅行業為250萬元為標準進行補助。

旅行業營運負擔補貼項目，依旅行業經營規模大小進行補貼，每家總公司每月補貼10萬元，每家分公司每月補貼5萬元。在旅行業員工薪資補貼方面，依旅行業所僱用之從業人員人數計算其補貼金額，大型旅行社員工人數眾多，相對能領取較高額度補貼以維持員工生計。

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲安心旅遊補助上路，民眾出遊可拿千元補助。（圖／觀光局提供）

旅行業融資貸款及利息補貼項目則依貸款性質，旅行業資本性融資最高可貸至3,000萬元，旅行業營運週轉金則為2,000萬元。在觀光產業人才培訓項目，本部觀光局亦協調觀光產業公協會辦理多場次大型旅行業者人才培訓企業專班，以符合大型旅行業者待訓員工人數眾多之需求。

而近日上路的安心旅遊團體補助，是依旅行業經營規模增加團數上限。觀光局指出，以日前喊出將裁員2成的五福旅行社為例，融資貸款協助最高上限可貸款至5億元。另查五福申請營運及員工薪資補助及出入團補貼等，已撥付五福旅行社逾2,800萬元。

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