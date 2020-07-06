迎接「國際熱氣球嘉年華」　入園收費出爐「縣民百元無限次進出」

▲準備迎接「國際熱氣球嘉年華」，入園收費與台東縣民優惠方案出爐！。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東國際熱氣球嘉年華即將在11日起熱鬧展開，活動期間園區內將收30至100元清潔費(假日50至200元)，台東縣民或於台東縣內服務、就學者，縣府回饋鄉親獨享的好康，只需繳交100元，可享無限次進出優惠，大家趕快申請囉。

台東縣府觀光處表示，熱氣球嘉年華活動期間，親自駕車前往的民眾，無論大小車輛、機車均需繳付入園清潔維護費，收費時段為活動期間每日上午5點至7點半，下午點2至晚間6點半。台東縣民只需繳100元即可享有無限次進出活動園區，免收停車清潔費之優惠。

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即日起至8月30日(活動結束日)止凡設籍台東或於台東縣內服務、工作、就學者，持身分證、工作證、學生證等相關證件及本人(或家人)汽車行照皆可申請。（車籍不限設籍於台東，租賃車及營業車輛不適用），優惠申請辦法詳見官網公告，申辦地點(1)台東市區：台東市傳廣路79號免下車停管中心，即日起至8月30日止，辦理時間9:00至20:00。(2)縱谷地區：鹿野高台旅遊服務中心(鹿野鄉永安村高台路46號)，7月9日起至8月30日止，辦理時間9:00至18:00。

入園清潔維護費收費辦法：平日(星期1至星期4)汽車、大型重型機車100元，機車30元；假日(星期5至星期日)汽車、大型重型機車200元，機車50元。採巡場開立繳費通知單，車輛離場後請持單據於繳費期限內至全省統一超商(7-11)、全家便利商店、OK便利商店繳費或下載以下行動支付APP：車麻吉、PI拍錢包、LINE Pay Money、街口支付等查詢繳費，繳費時請索取繳費憑證並保存6個月以維護權益。請將車輛停放於指定停車區，勿違規停車，若被拖吊請自行負責。

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