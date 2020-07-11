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江西鄱陽縣14座防波提「漫決」　官方緊急疏散上萬居民

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▲▼江西鄱陽縣14座防波提「漫決」　官方緊急疏散上萬居民。（圖／翻攝南方都市報）

▲鄱陽縣14座防洪堤漫決，官方緊急疏散居民。（圖／翻攝南方都市報）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸多省暴雨不斷，江西鄱陽縣域內的河流、湖泊水位暴漲，水位大幅超出警戒水位，甚至創下最高水位紀錄，導致14座防洪堤出現漫決，官方目前已調派公安、武警、消防等單位上千人參與搶險救援，並緊急疏散了超過上萬名居民。

江西省應急管理局10日通報，進入7月以來，昌江河流域普降暴雨，昌江河水位迅速上漲，7月9日，鄱陽縣中洲防波提的水位達到23.39公尺，超出警戒水位3.89公尺，中洲圩外河古縣渡水位高達23.43公尺，超出1998年最高水位0.25公尺。

▲▼江西鄱陽縣14座防波提「漫決」　官方緊急疏散上萬居民。（圖／翻攝南方都市報）

江西省應急管理局指出，由於長時間浸泡，加之堤身土質差，抗滲能力弱，中洲防波提被集中滲漏的穿孔水帶走大量堤身泥土，雖經奮力搶險，但最終還是在晚間潰堤。

江西省應急管理局表示，中洲防波提屬萬畝防波提，內轄15個行政村，堤線長33.72公里，圩堤保護面積23.8平方公里，保護耕地2.21萬畝，保護人口3.4萬人，設計標準為「十年一遇」。

▲▼江西鄱陽縣14座防波提「漫決」　官方緊急疏散上萬居民。（圖／翻攝南方都市報）

江西省應急管理局指出，鄱陽縣已投入公安、武警、消防和乾部群眾等500多人參與搶險救援，有安全隱患區域的8000多位居民已轉移並妥善安置，無人員傷亡，相關救災工作正展開。

此外，鄱陽縣問桂道防波提8日也發生漫決，堤內1.5萬多畝耕地被淹，當地已投入武警、消防和乾部群眾等600多人參與搶險救援，截至9日凌晨2時40分，受洪水威脅的9000多位居民已全部安全轉移並妥善安置，無人員傷亡，相關救災工作正展開。

▲▼江西鄱陽縣14座防波提「漫決」　官方緊急疏散上萬居民。（圖／翻攝南方都市報）

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