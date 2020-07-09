女童烈日赤腳邊走邊哭！女警臉書找到家人　母：才休息就出事

▲小女童趴在女警肩膀上不停地顫抖，女警安撫她別怕。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前玉里鎮內一名1歲多小女童獨自徘徊於車水馬龍的道路上險象環生，且適值炎炎夏日，日正當中天氣非常炎熱，小女童打著赤腳邊走邊哭，路過民眾見情況不對，為避免小女童發生危險，立即報案請求協助，花蓮縣警察局玉里分局玉里派出所員警接獲通知，迅速把小女童帶回派出暫時安置，並提供飲水補充水分避免女童脫水中暑。

玉里派出所女警王怡婷抱起小女童，小女童趴在警察姐姐肩膀上不停地顫抖，女警姐姐溫柔地輕輕拍著小女童的背，安撫她說別怕，警察姐姐幫妳找媽媽，並貼心的拿水及餅乾給其食用。

警員鄭曉函表示，當時詢問小女童姓名及住處時，小女童年幼話語也表達不清楚，經研判應該是附近住家的小孩，於是便在附近挨家挨戶查訪詢問，在查訪半小時未果；遂將案況上傳南區最大社群網站「我愛玉里」，請網民協助指認，同時也調閱路口監視器。

▲找到小女童父、母親，一家三口團圓。

皇天不負苦心人，約一小時許，順利找到小女童父、母親，讓一家三口團圓。員警把小女童平安交給父、母親時，父、母親焦急的不安的心終於放下，直呼帶小孩真的要全神貫注，不容有一點閃失。

小女童母親表示，當時因照顧小孩比較疲憊，所以暫時小歇一會，當時女兒還在睡覺，老公也在家中，但老公中午去上班未告知，沒想到女兒睡醒，竟然自己打開門獨自跑出去走了200公尺，真的嚇了我一大跳；幸好有熱心的路人及員警的協助，女兒才沒有發生意外事故，真的非常感謝善心路人及員警即時有效的保護幼童。

分局長陳蔚文表示，同仁受理小女童走失案件，在短時間內迅速的找到家屬，真的十分認真及用心，也藉此事件呼籲民眾，家中如有年幼孩童時應該要更加小心照顧，在家中休息時，一定要將房門上鎖關起來，避免孩童自行開門外出走失或發生其他更嚴重的意外傷害而造成憾事。

►我沒有遲到，是時間遲到了！