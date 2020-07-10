蘋果正式發布iOS 14公開測試版！　watchOS 7可能要再等等

▲iOS 14公測Beta版已發布。（圖／截自YouTube／Apple）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果正式向測試人員發布了iOS 14的第一個公開測試版，新功能像是小部件、應用程式庫等，除iOS 14，iPadOS 14和tvOS 14的第一個公開測試版也已發布，而macOS 11 Big Sur和watchOS 7則尚未向用戶提供公開測試版。

蘋果上個月在WWDC後，就開始對iOS 14進行Beta版本測試，iOS 14 beta 2已於本周初發布給開發人員，現在終於進入公測階段，讓除了開發者以外的用戶們，都可以來搶先嚐鮮。

iOS 14可以一直往前支援到iPhone 6S，蘋果透過測試版iPhone用戶們能先回報新系統內的一些程式錯誤，蘋果在秋季配合iPhone 12發布以前，能完全修復系統中的問題，提供更好的性能和穩定性。

值得一提的是，根據iOS 14程式碼中發現，蘋果似乎在開發一種新的支付方式。另外，包括畫中畫、自動轉譯App、新的Memoji、iMessage和通話介面更新及表情符號搜索等新功能，也讓用戶們相當期待。

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