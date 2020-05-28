他求職帶「存簿和金融卡」應徵　隔天淪為詐騙集團車手

▲桃園市林姓男子27日下午在桃園區某郵局臨櫃提款被行員識破為警示帳戶報警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

待業中的林姓男子日前上網求職，對方要求攜帶提款卡與存摺至金融單位等待投資人匯款，再提款給指定人員即可獲得傭金報酬，林男直覺有異但因缺錢仍鋌而走險，27日下午林男先持提款卡在郵局ATM提款時，因被列為警示帳戶，提款卡被吃掉，林男不死心到郵局臨櫃領款被行員識破報警，員警趕來當場人贓俱獲，林男才驚覺自己淪為詐騙集團的車手悔不當初。

桃園警分局景福派出所27日下午4時10分接獲轄區某郵局報案指稱，有車手臨櫃要提款，員警詹學慶、林沅萱立即趕往處理。

▲桃園市林姓男子27日下午在桃園區某郵局臨櫃提款，被員警當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警抵達郵局盤查46歲林姓男子身分，林聲稱是幫朋友提款，但卻又無法說明朋友身分與相關證明文件，提款人身分證件也無法提出，對於存摺內款項更是說不清楚，員警將林男帶回派出所偵訊。

林男經員警詢問後坦承是在網路上看到徵才廣告，對方與他聯繫說明工作內容是提供金融存簿與提款卡，等投資人匯款進入帳戶內，他等待指示前往郵局等金融單位提領現金，交付給指定人員即可獲得傭金，拆帳分飾則是領10萬元可獲得4千元傭金，當時覺得可能是詐騙集團，但因待業很久且缺錢才鋌而走險。

桃園警方指出，林男所持郵局存摺與提款卡早已被列為警示帳戶，他前往郵局提款時，因提款卡被封鎖無法提款，結果他竟然臨櫃提款，等到員警現身盤問才知道自己一時貪念淪為車手，全案依詐欺罪嫌被警方移送桃檢偵辦。

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