神似周子瑜！她「穿制服熱舞」反抗性剝削…男警官太亢奮：失眠1星期

記者陳雕文／新北報導

新北市一名女子扮演護校、高中生、警察，在豔陽下跳著舞，外表乍看之下讓人誤以為是「曬黑的周子瑜」，只是身高矮了點、胸部大了很多…靠近一瞧，原來是國民女友「祈錦鈅」！她想透過自身影響力，呼籲放暑假的學子們不要犯罪。而合作拍片的「正港」男警官透露，「大概興奮了快1個禮拜都睡不著」

▲祈錦鈅穿上警用制服拍片宣導。（圖／記者陳雕文翻攝）

現年24歲的祈錦鈅身高153公分，擁有G罩杯的傲人上圍，希望藉由青春洋溢的舞動，宣導「三不！二拒！」不吸毒丶不飆車丶不加入幫派丶拒當詐騙車手丶拒絕兒少性剝削。影片的開頭是販毒的場景，扮演警花的祈錦鈅趕到現場抓人，接著開始跳舞…飾演買毒的温宸昕警官笑說：「塞在兒童遊樂設施裡賣毒的劇情好搞笑，拍到腳都麻了。」

▲祈錦鈅（右）神似周子瑜。（翻攝自祈錦鈅臉書、TWICE IG）

影片籌備期長達1個月，花費4個工作天完成，到新北市政府前廣場、重陽派出所、金瓜石派出所、新北市立頭前國中、新北市立丹鳳高級中學、耕莘健康管理專科學校，共六個地方拍攝反毒健康操。

▲▼祈錦鈅身材苗條，擁有傲人上圍。（翻攝自祈錦鈅臉書）

一名男警官表示，當時知道要和祈錦鈅合作拍反毒舞蹈宣傳影片，大概興奮了快1個禮拜都睡不著了吧，能跟國民女友合作不知羨煞多少男性友人，她真的是個很敬業的歌手，還會主動找大家拍照隨時炒熱氣氛，態度真的令人佩服。

▲祈錦鈅原先在PPT爆紅，後來轉戰演藝圈當歌手。（翻攝自祈錦鈅臉書）

代言人祈錦鈅表示：「反毒這個主題，社會大眾應該都很熟悉，但還是要好好宣導一下，結合舞蹈是希望大家不要覺得反毒是刻板的主題，這次在影片中大玩變裝秀，換了六個造型很過癮！拍攝參與人數超過200人，希望透過學生的參與，讓反毒議題更深入校園。」

▼祈錦鈅扮演警察、學生熱舞，散發青春洋溢的氣息，呼籲學子們不要犯罪，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

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