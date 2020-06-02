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社會 社會焦點 保障人權

警逮3車手約出收款頭　他車陣中「逆向狂奔200米」遭壓制

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記者張君豪／台北報導

北市大安警分局日前破獲一詐騙車手集團，警方表示從上月底到6月1日陸續逮捕詐騙集團共4名成員，警方從逮捕單一車手，逐層抽絲剝繭溯源追查收款、集團幹部，總計查扣80萬元現金及存摺、提款卡等贓證物，警方1日約出詐騙集團上層馮姓收水 （收款）幹部，結果馮嫌冒生命危險、在萬華區西園路車陣中逆向奔跑200公尺，所幸警員奮力追趕當場逮捕。

▲大安警方1日在萬華區順利逮捕詐騙集團收款馮姓幹部。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安警方1日在萬華區順利逮捕詐騙集團收款馮姓幹部。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示：日前接獲165反詐騙專線情資，轄內有民眾遭電話詐騙，警方調閱人帳戶並鎖定監控，1日下午發現有車手在新北板橋區某ATM提款，立刻調派線上警力前往抓人逮捕陳姓車手（63歲），同時查扣身上剛提領贓款約15萬元。

▲大安警方1日在萬華區順利逮捕詐騙集團收款馮姓幹部。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安警方1日在萬華區順利逮捕詐騙集團收款馮姓幹部，並起獲約50萬元贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

警方搜出陳嫌手機後，解析其手機發現其他車手聯絡方式，利用車手聯絡的王八機約出另外兩名車手並將其逮捕，並起獲被害人遭詐贓款約9萬元，最後循線找上該集團負責收款的上手馮姓男子（33歲）。

大安警方1日下午與馮姓收款手約在北市萬華區西園路一段繳納提領贓款，等到馮男現身立即上前表明身分，警從後方苦追約200多公尺才壓制逮捕馮男，並順利在他身上搜出50萬元贓款，圍捕過程中警員還呼喊要求民眾打110增派警力支援，所幸不辱使命順利逮捕收款上手。

大安警方表示，根據詐欺罪修法新制，3人以上集團實施詐術具備持續牟利姓，且加害非單一對象，符合新法構成《組織犯罪條例》，警訊後依該罪及加重詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方表示詐欺犯多認為騙錢容易刑責低，但新法上路後不但詐欺所得都會沒收，購置房產名車也會查扣，犯嫌還必須強制工作償還被害人損失，呼籲年輕人切莫加入詐騙集團以免得不償失。

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