西拉雅吃冰節登場！衝台南大啖芒果冰　再奔二寮「聽琴音」觀星賞日出

▲夏天裡來碗芒果冰相當消暑。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

炎炎夏日下，幾乎天天高溫都破36度，交通部觀光局西拉雅風景區管理處自7月11日起至9月6日間，推出「愛․曙泥的光芒-2020西拉雅夏秋季活動」，民眾不只可大啖芒果冰，還能觀賞日出雲海與夜晚星空，另舉辦「火王爺祭典」山車巡行與琴笛音樂會。

觀光局表示，今（11）日起「西拉雅吃冰節」正式開跑，民眾可至台南玉井享受夏天最美味的芒果冰，還有機會抽中芒果冰（乾）兌換券，拿到兌換券的民眾，可在7月13日至8月14日間，至當地兌換一碗新鮮芒果冰或芒果乾。

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▲民眾可穿上台式浴袍參與火王爺祭典。（圖／觀光局提供）

觀光局指出，旅客可在今晚至二寮觀星，迎接明日的日出雲海，西拉雅風管處安排4場音樂會，將於7月12日、7月26日、8月23日、9月6日辦理，讓旅客可在琴笛聲中迎接日出，現場還有當地美食與咖啡，提供旅客享用。

而8月3日關子嶺溫泉區將舉辦一年一度的「火山爺祭典」山車巡行活動，民眾可一同來拉山車，還可換上台式浴衣，塗上關子嶺最有名的泥漿，共同為火山爺祈福，該活動也結合在地溫泉、餐廳業者，推出湯屋、住宿和限量桶仔雞等超值優惠。

▲觀光局表示，民眾可上山觀星賞日出，景色相當美麗。（圖／觀光局提供）

另外觀光局表示，西拉雅風管處安排瑞典籍網紅Lukas Engström 和日籍的阿部真行，讓他們用愛台灣的視野，分享西拉雅地區獨特的國際觀光魅力。西拉雅粉絲專頁近期也將舉辦「愛․曙泥的光芒-2020西拉雅夏秋季活動」的點讚送好禮活動，只要有參加就有機會抽中住宿券、泡湯券、行李箱固定綑綁帶等各項好禮。