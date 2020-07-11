川普親口證實了！　2018年對俄發動「秘密網路攻擊」：阻止干預大選

▲ 川普與普丁在大阪G20場邊會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）日前首度證實，美國2018年曾對俄羅斯「網路研究機構」（Internet Research Agency）發動一次秘密網路攻擊，指責其干預2016年總統大選及2018年中期選舉。

根據美國有線電視新聞網（CNN）11日報導，川普接受《華盛頓郵報》專欄作家蒂森（Marc Thiessen）訪問時透露此事。蒂森在文中寫道，他在採訪中詢問川普，是否發動網路攻擊，而川普的回答是肯定的。

川普向蒂森說道，2016年時任總統歐巴馬（Barack Obama）「在大選前就知道或被告知俄羅斯在耍花招。不管那是不是真的，誰知道呢？但他什麼都沒說，原因是他不想碰，因為他認為（希拉蕊）會贏。他看到假的民意調查，所以他以為她會贏。但沉默的多數說，『不，我們喜歡川普。』」

川普宣稱，他和歷任總統不同，根據美國所掌握有關俄羅斯干預美國大選的情報而發動攻擊，「看吧，我們阻止了它！」

《華郵》2018年10月獲報一起網路攻擊，行動目的是防止干預中期選舉，而受到攻擊的公司資金來源竟是與俄國總統普丁（Vladimir Putin）關係密切的寡頭政治人物（oligarchs），透過報導曝光後引起關注。時隔近2年，川普首度證實此事。

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