評黃捷最近「低調、專心質詢市政」…罷捷發起人：是不是太晚了？



▲罷免黃捷小物 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷免時代力量高雄市議員黃捷如火如荼進行中，黃捷3日晚間在臉書開直播，主動提到其實一直都不擔心罷捷，反倒認為罷捷的文創小物還蠻有創意，對此，罷捷發起人也很不以為意，反酸：「黃捷不擔心是因我們還沒送！」，更認為黃捷最近在議會上裝乖，走低調路線，是不是太晚了。

▲罷免黃捷發起人王先生 。（圖／記者洪靖宜攝）

罷捷發起人王先生表示，接下來全力將整理連署書分冊，目前累積份數大約落在2萬6千份左右，更要直攻深綠選區，像是肉豆公市場，繼續擺攤收集連署書，對於黃捷在直播中提到自己不擔心「罷捷」，發起人也回擊：「黃捷不擔心是因為我們還沒送！」

▲罷免黃捷總部 。（圖／記者洪靖宜攝）

發起人對於份數相當有信心，他說因為很多人是怕個資外洩或是擔心秋後算帳才不敢來簽，所以目前就是要拉中間選民和偏綠的民眾出來投票，至於黃捷提到，罷捷小物都還蠻有創意，王先生也笑說：「那才不算小物，真正的小物還沒出來！」，要把能量累積在第二及第三階段，未來也會有遊行和造勢。

對於近日黃捷表現，他說：「黃捷最近很乖，走低調路線，議會上專心質詢市政，以前韓市長在為何不這樣質詢，不認真監督市政，而是用鬥爭方式把韓國瑜趕走，現在才想做這些事，尤其是人家提出罷免你才這樣，是不是太晚了。」