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陸戰隊「向岸突擊登陸」小艇翻覆釀2死　專案小組掌握關鍵「空拍影像」

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▲▼海軍陸戰隊CRRC戰鬥突擊艇。（圖／記者呂佳賢攝）

▲陸戰隊在上星期演訓時發生小艇翻覆意外。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者洪正達／高雄報導

海軍陸戰隊99旅3日發生官兵進行聯合登陸作戰時小艇翻覆意外，造成2名海陸戰士不治身亡，當時進行常規影像記錄的空拍機剛好拍下翻覆的那一幕，意外發生當天正在進行「向岸突擊登陸」，沒想到一個大浪打來，造成最前方的2號艇翻覆，目前軍方的影像攝製單位已將影像剪輯後，交由檢警及憲兵組成的專案小組進行調查。

▲▼海軍司令部臨時記者會,針對聯合登陸作戰操演意外事件調查說明,海軍司令部政戰主任孫常德中將,司令部督察室副督察長簡士淵上校,司令部軍紀監察組組長林欽熙上校,陸指部副指揮官馬群超少將。（圖／記者李毓康攝）

海軍司令部日前召開臨時記者會，針對聯合登陸作戰操演意外事件調查說明。（圖／記者李毓康攝）

據了解，海軍的影像攝製單位幾乎每場演訓都會進行拍攝，而意外發生當天也不例外，平常該單位的影像大多會做成新兵招募影片或兵力展示之用，這次出動空拍機也碰巧記錄下意外發生，自此也成了專案小組調查的關鍵證物，不過目前案件都在偵辦釐清中，還未出現分案調查疏失的的情形。

▲▼海軍陸戰隊CRRC戰鬥突擊艇。（圖／記者呂佳賢攝）

▲海軍陸戰隊戰鬥突擊艇。（資料照／記者呂佳賢攝）

就在「向岸突擊登陸」訓練課目當天，由陸戰99旅步2營步6連所編成的「突擊連」在桃子元海灘實施登陸，原本該舟波由8艘小艇組成，但其中1艘在演訓開始前故障，所以當下僅有7艘小艇參與演訓，不過當天海象不佳，小艇在海面上前進困難重重，其中2號艇及6號艇陸續翻覆，所幸6號艇翻覆後離岸較近，艇上官兵自行游上岸，但由上兵蔡博宇及上士陳志榮的所乘坐的2號艇遭大浪頂起後就翻覆，不過這支空拍畫面鏡頭較遠，目前無法辨別2號艇的翻覆情形，後續仍會約談其他的操艇人員及岸上目擊的官兵，才可釐清這起意外發生的始末。

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