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黃瀞瑩推台北「浪漫爆表」約會行程　成功讓人脫口「I Do…」

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記者袁茵／台北報導

受到新冠肺炎影響，民眾暫時無法出國，進而展開「報復性國內旅遊」。北市政府副發言人黃瀞瑩10日推薦北市一系列「夏季出遊景點」，包括到貓空品茶、陽明山爬山賞繡球花，或者每年七夕都會舉辦的大稻埕煙火等，「大家可以利用這個時間，好好探索台北市。」

台北市政府副發言人黃瀞瑩10日接受ETtoday《雲端最前線》訪問，與新北市政府副發言人戴湘儀、台中市政府觀旅局長林筱淇、時事評論員王時齊，以及主持人楊文嘉深度探討各地觀光、三倍券等議題。

楊文嘉出了一道「介紹一個很容易說出『I Do』的北市景點或路線」題目，也就是適合求婚的景點。黃瀞瑩對此表示，今年夏季有一個可以推薦給大家的活動景點，也就是北市府每年都會在大稻埕舉辦的情人節煙火，如果大家有印象的話，應該記得台北市長柯文哲牽著夫人陳佩琪站在台上看煙火，「這應該是一個成功率很高的地方！」雖然附近會有很多人，但一群人一起鼓譟，「也是可以幫忙提升成功率…」

▲▼台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩。（圖／翻攝自雲端最前線影片）

▲台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩。（圖／翻攝自雲端最前線影片，下同）

黃瀞瑩說，有很多人會擔心，因為疫情的關係，所以今年就沒有情人節了，「情人節每個月都有，每一年也都有，所以今年的大稻埕煙火還是會在8月份登場。」依舊在大稻埕的河濱，可以早上去看廟宇文化，或是去霞海城隍廟求個紅線，體驗完再去河濱小酌、看煙火。

另外，黃瀞瑩提到，北市也有山上、河邊景點，例如山上的貓空，可以上去喝一杯茶，或是陽明山爬山健行，現在應該還有一些繡球花，深受愛拍照的網美們喜愛。

黃瀞瑩表示，台北市不論要上山或去河邊都很快，搭車、搭公車都很快速，「所以我覺得這是身為台北人的好處！」這次因為疫情的關係，有很多國外觀光客不能到台北，因此這也是個好機會，可以讓台北人更認識台北。

黃瀞瑩舉例，台北人去永康街吃芒果冰的機會很少，可能會覺得當地假日太多觀光客，所以懶在家裡，「我覺得這個時間點，可以吃過去常常認為是『觀光客去的景點』的食物，旅遊就是再一次的探索，可能會再一次認識台北市。」希望大家有時間可以好好再探索台北市。

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▲▼台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩。（圖／翻攝自雲端最前線影片）

▼大稻埕每年8月舉辦七夕煙火秀。（示意圖／記者徐文彬攝，以下皆同）

▲▼ 大稻埕煙火,七夕煙火,大稻埕煙火節。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 大稻埕煙火,七夕煙火,大稻埕煙火節。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 大稻埕煙火,七夕煙火,大稻埕煙火節。（圖／記者徐文彬攝）

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