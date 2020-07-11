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翻轉直播「腥羶色」印象　平台運用AI技術創造更健康環境

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▲▼17LIVE多元社群暨監控部門總監鍾子偉（中）表示，現在直播平台追求的都是「綠色直播」的環境。（圖／M17提供）

▲17LIVE多元社群暨監控部門總監鍾子偉（中）表示，現在直播平台追求的都是「綠色直播」的環境。（圖／M17提供）

記者邱倢芯／台北報導

「直播」、「直播主」過去時常會與色情、博弈等新聞有所連結，讓部分人聽到這些相關名詞時，就有一些不好的既定印象；但事實上，有許多直播平台早已在自家系統中導入人工智慧（AI）技術，加以監控直播主的行為，目的就是要讓直播平台更健康，且老少咸宜。

「其實現在直播平台追求的都是『綠色直播』的環境。」17LIVE多元社群暨監控部門總監鍾子偉指出，早在2015年時，17直播就成立了Skyeye技術團隊，來加以監控直播主們在直播間內的行為。

Skyeye團隊是在2015年10月時成立，約是在17直播平台開創的第三個月左右。鍾子偉指出，17直播成立Skyeye團隊的起心動念，就是因為先前有一個直播主曾做出一些比較不雅的行為，且還躍上了新聞版面；而在當時發生新聞事件後，17直播第一時間就找人去建立了Skyeye團隊。

「一開始的時候大家都不知道怎麼去操作，起初都是用人力監控的方式處理。」鍾子偉笑著說，到了2016年初時，技術團隊才開始研討是否能加入一些AI技術來加以協助，而當時已有一些國外的技術團隊可作參考，因此就引用了一些國外的研究、數據來協助直播間內的監控。

不過，AI一開始的導入也不是那麼地順利。據了解，起初僅導入了相關的AI圖譜，好讓系統可以加以辨識直播主的行為是否越矩；而所謂的圖譜，也僅是以「肉色」來作為判斷依據，只要肉色在畫面當中的比例超過60%，就會在團隊端跳出警示，但是如此的方式很常會出現偵測錯誤的情況。

鍾子偉舉例，像是直播主的臉距離鏡頭太近，有可能會被系統判定肉色超過畫面的60%，而在後端跳出警告；因此技術團隊而後又在系統當中加入了「形狀」的判定，且還會再搭配上人工判定的方式加以協作，以做出更正確行為判定。

而AI監控的也不僅有直播主的行為，也會進一步監控直播間內用戶的留言判定；鍾子偉指出，當用戶在留言時舉凡涉及恐怖、威脅、暴力、噁心等內容，都會被系統判定為違規。

為了打造出「綠色直播」，17直播祭出的相關處罰也相當重；鍾子偉說明，像是露點、露私下部位、性挑逗、性暗示、霸凌、吸毒、自殺等行為，為了不希望造成他人的模仿，這些行為都會被處以最嚴重的處罰，也就是直接被封鎖，且不僅有封鎖帳號，就連直播主原本用來直播的手機等裝置也會被系統端鎖定，無法再使用原有的手機來申請17直播的帳號。

而如果直播主在直播間做出抽煙、喝酒等行為，則是當下會被關播，且會收到系統警告，且如果連續三次犯規，屢勸不聽者會被封鎖帳號。

為了要讓「直播」這件事更大眾化、普遍化，鍾子偉認為，最重要的就是要讓直播平台整體事清新且乾淨的，如此一來才能吸引到更多素人願意加入直播，並讓這些直播主是以「才藝」的方式被外界所看見。

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