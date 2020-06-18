機器人也要5G！高通推首個5G與AI功能機器人平台

▲高通推出兼具5G與AI功能機器人平台。（圖／CFP）

記者邱倢芯／台北報導

晶片大廠高通宣布推出機器人RB5平台，這個平台是高通專為機器人設計，是奠基於先前的RB3平台的基礎上所推出。不過相對於RB3平台，RB5平台進一步地加載了5G與AI功能。

高通指出，機器人RB5平台提供豐富的軟硬體與開發工具，且首開先河結合高通在5G和AI領域的深厚的專業能力，讓開發人員與製造商得以創造新一代高運算、低功耗的機器人與無人機，應用於消費、企業、國防、工業與專業服務領域。

RB5平台採用專為機器人客製化應用的高通QRB5165處理器，提供了異構運算架構，結合先進的高通第5代人工智慧引擎，提供每秒15兆次運算（TOPS）的AI性能，適合執行複雜的AI與深度學習工作負載。

該處理器配備的全新高通Hexagon張量加速單元（Qualcomm Hexagon Tensor Accelerator），為功能強大可支援七個鏡頭同步的影像訊號處理器（ISP）、專門處理增強影片分析（EVA）的電腦視覺引擎，可在有限電力之下提供驚人的機器學習（ML）邊緣推論。透過配套模組，高通機器人RB5平台支援4G和5G連網速度，有助在機器人技術和智慧系統領域普及5G。

另外，為打造下一代機器人解決方案和設計，高通技術公司與TDK展開策略合作，進一步增強高通機器人RB5平台的性能。TDK在高通機器人RB5平台中增加了其最先進的感測器技術，以增強機器人應用，成為提供頂級感測器解決方案和電機控制器硬體的重要合作夥伴。

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