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三倍券官網頻出包！PTT抱怨文釣出唐鳳「親回」救援　網驚：政委輪大夜嗎？

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▲▼立法院院會,唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

▲數位政委唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

記者張方瑀／綜合報導

振興三倍券預購熱烈，目前已有超過千萬民眾上網申購。不過有網友在10日晚間發現，振興三倍券預定平台網站竟當機了，但當時公務人員都已經下班，希望「還在線上」的數位政委唐鳳可以幫幫忙。沒想到真的釣出唐鳳本尊留言「感謝提醒」。

網友danny0830於10日晚間19時37分左右，在PTT八卦版發文表示，振興三倍券預定平台似乎出包，「現在網站掛了，要怎麼預定，有沒有可靠度這麼爛啦」。他也抱怨1988專線的服務時間只到18時30分，「公務員都下班了，這下子要壞到星期一？？？唐鳳在線上嗎？？？」

請繼續往下閱讀...

沒想到這短短一句真的釣出唐鳳本尊留言，就在此文貼出「59分鐘」後，唐鳳就用帳號audreytang回覆，「已經恢復了，感謝提醒。」讓網友們驚呼唐鳳不愧是數位政委，居然隨傳隨到，「天啊是唐鳳！我跪了」、「哇咧 隨時on call....」、「朝聖推～唐鳳不會在PTT輪大夜吧XD」。

▲▼振興三倍券預訂及查詢平台。（圖／翻攝自三倍券官網）

▲振興三倍券預訂及查詢平台頻出包。（圖／翻攝自三倍券官網）

結果預購平台在晚間21時許又出包，另名網友cosmo7897也直接在PTT八卦版求助，「聽說血汗勞工唐鳳oncall ing，信用卡繳款失敗可以來個即刻救援嗎？」果不其然唐鳳在貼文短短10分鐘後，就親上火線表示，「感謝反應，-9999 應是刷卡後端系統逾時，同仁處理中。」

唐鳳的迅速反應再度讓網友們驚訝，紛紛直呼，「唐鳳超猛 台灣之光」、「7樓（唐鳳）無孔不入啊」、「有求必應，感謝唐鳳！」、「這麼晚還加班QQ」。

依據經濟部統計，截至10日晚間22時為止，上官網申購的民眾已突破1101萬3169人次；其中，紙本實體券的申購人數已逼近千萬大關，成為全台最多民眾選擇領用三倍券的方式。

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