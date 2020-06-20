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「全職家庭主婦」也會失業！百萬網友追蹤人生導師：世界上沒有穩定的工作

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▲▼月薪嬌妻，逃避雖可恥但有用。（圖／翻攝自【公式】TBS「逃げるは恥だが役に立つ」推特）

▲家庭主婦這個職業也可能會面臨「離職」。（示意圖／《月薪嬌妻》，翻攝自【公式】TBS「逃げるは恥だが役に立つ」推特）

文／聶向榮

摘自／時報出版《不是生活無趣，是你過得乏味：在不變的日常找變化，過你喜歡的日子。

按照一些學者的建議，家庭主婦也應該被稱為一種職業。因為家庭婦女在家庭生活中扮演多種角色，故理應享有薪資。

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如果要評價工作的穩定性，那麼家庭主婦這個職業應該是最穩定的吧？其實不然，家庭主婦這個職業也可能會面臨「離職」。

聽一個網友說，她表姐前幾年生活得很好，因為她表姐夫做生意收入不錯，所以就讓她表姐在家全職帶孩子。她表姐本身沒有什麼事業心，也就很樂意地接受了全職太太這個職業。

可是就在孩子5歲的時候，她丈夫生意失敗，欠了很多債。為了還債，她只能出來找工作分擔家計。可是畢竟她在家裡已經待了7、8年，又沒有任何工作經驗，即便想去超市當收銀員都沒有人要，最後只能去一家公司當清潔工。

我在一所大學裡當講師，按照大家的想法，老師應該是最穩定、最保險的工作。其實不然，我最近都有點焦慮了，因為我手上的這份工作並不是「鐵飯碗」，我可能也會失業。剛來大學工作時，我和學校簽了3年的科研工作合約，即3年內必須完成一系列的科研工作才行，否則3年後就得面臨失業或者轉職。

不僅青年教師的工作不穩定，老教授也一樣。因為老教授也有很多考核要求，比如教學、科研和專案都要達標，如果達不到要求，便可能會被降職。現在，國內外的博士多如牛毛，學校根本就不擔心招不到老師，不努力的話，我也會丟掉飯碗。

學生畢業要找工作時，問我最多的問題就是「進國企，還是進私企」？我的建議是，如今早已不是20年前那個「鐵飯碗」的時代了，根本就不存在穩定的工作。

所謂穩定的工作，如果僅僅是穩定地窮著，那麼這樣的穩定毫無意義。

工作,職場,加班,孤單,男性（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲作者認為世界上「沒有穩定的工作，只有穩定的能力」。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

我的一個高中同學碩士畢業後去了騰訊工作，年薪16萬人民幣；做了兩年後跳槽去了百度，年薪27萬人民幣；又做了3年後跳槽去了華為，年薪46萬人民幣。

他說：「未來可能還會跳槽。」
我問他：「為什麼跳槽這麼頻繁，不穩定下來？」
同學說：「我覺得很穩定啊，至少我的薪資在穩定遞增啊！我的生活品質也在穩定提高啊！」

同學是個能力很強之人，根本不用擔心找不到好工作，無論在哪個企業他都能帶領團隊迅速攻克某個項目。所以他不怕辭職，也不怕公司倒閉，因為他有隨時離開的能力。

而缺乏能力的人，哪怕在事業單位或國企工作也是不穩定的。因為他們沒有核心競爭力，最終只能被邊緣化。

很多人找工作注重「鐵飯碗」，其實是缺乏自信的表現，他們認為自己不具備應對風險和變化的能力。他們覺得找個穩定的工作，就像找到了一個保險櫃，無論工作做得好壞，起碼不會被辭退，而且每個月能拿到穩定的薪資。然而，在相對穩定的環境中待久了，就會漸漸失去應對突發狀況的能力。而在私人企業工作的人，他們無時無刻都具有風險意識，也絲毫不敢懈怠。

很多人對於穩定的理解，大多是從工作本身出發，其實這樣去理解是不正確的，至少是偏頗的。工作穩不穩定，關鍵在於人，如果一個人整日無所事事，哪怕是進入國企也遲早會捲舖蓋走人，或者被企業核心團隊拋棄，只能做點打雜的活，穩定地窮著。

「穩定」不應該成為找工作的首要考慮標準，而能夠讓自己一直保持成長的企業才應該作為首選。

如果一家企業不能培養你的核心競爭力，那麼這樣的企業根本就不值得去，哪怕這個單位看起來十分保險和穩定。因為沒有核心競爭力的人，在任何單位都可能隨時被替換掉，而且不需要太大成本。

所以我們要努力培養自己的核心競爭力，這才是找到穩定工作最大的倚仗。如果你隨隨便便就能夠被別人代替，只能說明你不具備核心競爭力。可以說，沒有穩定的工作，只有穩定的能力。所謂穩定的能力，就是無論何時何地，都能夠把工作做得有聲有色。

▲▼ 不是生活無趣，是你過得乏味：在不變的日常找變化，過你喜歡的日子。（圖／時報出版提供）

★作者聶向榮 ，工科博士，高校教師。理工人的理性腦，7年每日一文淬練出來的犀利文字，每每一針見血地戳破人們自我設限與自我安慰的謊言。是網友爭相請益的人生導師，文章散見於各大媒體與平台，獲百萬粉絲轉發認證。

★本文摘自時報出版《不是生活無趣，是你過得乏味》，原文標題「沒有穩定的工作，只有穩定的能力」。書中收錄41則「有刺雞湯」激勵你起而行，遇見另一個你沒想過的自己。

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