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EQ高低其實不重要！「有刺雞湯」開示：迷戀高EQ優越感只是為不成功找藉口

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▲職場霸凌,打人,野蠻女友。（圖／記者謝婷婷攝）

▲作家揭露「EQ高低其實不重要」。（示意圖，非當事人／記者謝婷婷攝）

文／聶向榮

摘自／時報出版《不是生活無趣，是你過得乏味

在生活中，人們愈來愈頻繁地提到「EQ」這個詞。「高EQ」已經取代了誠信、聰明、忠厚等優良特質，成為對一個人的褒獎；「低EQ」也已取代了狡猾、市儈、愚蠢等缺點，成為對一個人的低評價。也就是說，個人的評價標準被「EQ」壟斷了。

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經常關注社群媒體的人都不難發現，凡是關於「提高EQ」的文章都很走俏，也很容易成為流量最多的文章。如此多的人熱衷於閱讀「提高EQ」的文章，可見他們對自己的EQ並沒有自信，當然，這並不代表這部分讀者的EQ就比寫關於「提高EQ」文章的作者低。

我也曾瘋狂地閱讀關於「提高EQ」的文章，原因是我覺得自己EQ不高，想讓自己變得愈來愈好。然而最後我還是放棄了做一個高EQ的人。因為我發現，無論我如何努力，都做不到做事讓很多人舒服，也做不到會說好聽的話。當我試圖強迫自己，讓自己看起來EQ高的時候，我渾身就會感覺不舒服。

有位讀者私訊我，說他覺得自己EQ低，讓我給他推薦幾本關於「提高EQ」的書。這件事足以說明，關於EQ的言論和文章愈多，就愈容易給大眾造成自我「EQ餘額」不足的假像，使大眾陷入一種恐慌之中。因為大家都不想被貼上「EQ低」的標籤，「EQ低」似乎比「智商低」更讓人避之不及、更讓人心驚膽戰，於是大家都努力地用盡各種辦法讓自己看起來EQ高

▲▼工作,加班,社畜,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲「EQ低」這個標籤是溫柔的一刀，能夠毫不費力地將一個人的很多優點抹殺掉。（示意圖，非當事人／翻攝PAKUTASO）

除了一些作者的推波助瀾之外，關於EQ的討論在生活中也是司空見慣，那麼問題就來了：為什麼大家如此熱衷於談論EQ，而不熱衷於談論智商呢？為什麼在生活中，大眾在評價一個人的時候，喜歡用EQ來作為標準，而不採用其他的評判標準呢？

漸漸地我發現，一個人無論在工作中多麼能幹、業務能力多麼強，一旦被人貼上「EQ低」的標籤，那麼再多的優點也會化為烏有。一個人無論多麼帥氣十足，多麼膚白貌美，多麼有錢有顏，也總會被人用「EQ低」來將這一切優點輕而易舉地一筆抹殺。由此可見，「EQ低」這個標籤，是溫柔的一刀，具有很強的殺傷力，能夠毫不費力地將一個人的很多優點抹殺掉。

我不喜歡談論EQ，一來是因為我深知自己EQ低，所以不想自揭傷疤；二來是因為我發現有一些被他人貼上「EQ低」標籤的人，EQ反而很高，在交流的時候會讓人感覺很舒服。根本就沒有EQ低的人，只是別人不想對你用EQ而已。這句話不嚴謹，有些絕對，卻說明了一個問題：EQ具有個體差異性。

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲評價一個人「EQ低」的時候，自己就站在了「EQ高」的位置上。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pakutaso）

EQ的個體差異性具體表現在兩個方面：第一個方面是，對於不同的人，人們會採取不同的社交方式。就我而言，對於我喜歡的人、有趣的人、能給我提供幫助的人，我會透支自己所有的「EQ餘額」；對於我不喜歡的人，我就會半點耐心都沒有。第二個方面是，不同人的感受不一樣，有些人比較敏感，有些人比較遲鈍。所以同一種行為落在不同人的心裡，就會形成不同的主觀感受，進而形成不同的EQ評價。

用EQ評價一個人，帶有很強的個人情感色彩。我們經常聽到一些人說某個人「EQ低」，卻很少聽到一些人評價某個人「EQ高」。因為評價一個人「EQ高」的時候，就說明自己EQ比較低；而評價一個人「EQ低」的時候，自己就站在了「EQ高」的位置上。

就統計學而言，必然存在嚴格意義上低EQ的人，這種人被大多數人（甚至和他接觸過的所有人）定義為「EQ低」，那麼這個人基本上就可以被判定為「EQ低」了。除了這種嚴格意義上的低EQ外，我認為大多數人的「EQ餘額」都在及格線以上，足以應對日常的生活和交際。真正意義上的EQ高手是不存在的，所以不要過分注重「EQ」這件事情。

EQ是一個被模糊化了的概念，儘管丹尼爾•高曼曾經對EQ下過定義，但是「EQ」這個詞在學術上的定義和在現實生活中被人們廣泛接受的定義是不同的。現在普遍接受的關於高EQ的定義是：讓人舒服。那麼問題就來了：別人為什麼要讓你舒服？為什麼要說你喜歡聽的話？你是否有資格享受別人的「高EQ服務」？

我一直都覺得大家把EQ太當回事了，甚至導致一些人認為自己的不成功是因為自己EQ低。其實大多數時候，你之所以沒有成功，不僅僅是因為缺少EQ，可能還缺少誠信、善良等其他特質。所以不要用「EQ低」來為自己的不成功辯護。據說牛頓就是一個EQ特別低的人，他幾乎沒有朋友，而且脾氣特別差。但是牛頓卻能受到很多人的尊重，就是因為他的智商彌補了EQ的不足，反之EQ卻難以彌補智商的不足。

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，女員工，女同事，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲人們之所以會用EQ來評判一個人，是因為不夠相信自己的智商。（示意圖，非當事人／翻攝PAKUTASO）

既然提到了智商，那麼我們就來說說智商和EQ的區別。

為什麼現在很少有人用「智商高」或者「智商低」來評價一個人，而是愈來愈常用「EQ高」和「EQ低」來評價一個人。

就我的感覺而言（當然你也可以認為是以小人之心度君子之腹），人們之所以會用EQ來評判一個人，是因為不夠相信自己的智商，或者大多數人認為別人比自己智商高、比自己帥、比自己顏值高，而且比自己有錢。面對這種什麼都比自己高一等的人，唯一能拿出的武器就是EQ了，反正EQ這個東西看不見、摸不著，怎麼說都有道理。你有顏、有錢、有智商怎麼了，我就說你「EQ低」，只要你「EQ低」，我就能找到優越感。

我想說，EQ真的不是一件重要的事情。一旦你有錢、有顏、有智商，那麼EQ低點（可能並不是真正意義上的低，只是面對那些你瞧不上的人懶於提供「高EQ」服務）也不會影響到什麼。如果你什麼都沒有，卻天天八面玲瓏，並嚴格要求自己做到讓每一個和你接觸的人都能享受到「尊貴服務」，那麼你會活得很累。落在別人的眼裡也不是什麼「高EQ」，而只是一個善於察言觀色的世故者罷了。

我承認真的存在EQ差距，但是自認為EQ高的人，其實也只不過比那些EQ低的人高那麼一點點而已。我認為，智商在一定程度上決定了EQ的上限。當然，此話只是我的個人意見而已，並沒有得到證實。

▲▼工作,加班,社畜,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲那些所謂的「EQ大師」在生活中也未必能得到每一個人的喜歡，同樣有被人罵的時候。（示意圖，非當事人／翻攝PAKUTASO）

那些所謂的「EQ大師」在生活中也未必能得到每一個人的喜歡，同樣有被人罵的時候。而許多很厲害的人都非常容易被人貼上「EQ低」的標籤，但他們對此毫不關心。只有一些不怎麼優秀的人才過分關注EQ這件事，因為他們覺得提高「EQ」比提高「智商」容易一點。而且更多時候，他們會認為自帶「高EQ」光環，因此可以用「EQ低」這個標籤去秒殺一切他們不喜歡的人。

我想說的是，其實EQ真沒什麼好談的，只要以自己舒服的方式活著，遵循一定的行為規範即可。和人交往的時候，自己舒服了，對方也就舒服了，自己彆扭和虛偽，對方也很難感受到你的「高EQ」。不要再相信和迷戀什麼提高EQ的法寶了，因為你的EQ並不低。

▲▼ 不是生活無趣，是你過得乏味：在不變的日常找變化，過你喜歡的日子。（圖／時報出版提供）

★作者聶向榮 ，工科博士，高校教師。理工人的理性腦，7年每日一文淬練出來的犀利文字，每每一針見血地戳破人們自我設限與自我安慰的謊言。是網友爭相請益的人生導師，文章散見於各大媒體與平台，獲百萬粉絲轉發認證。

★本文摘自時報出版《不是生活無趣，是你過得乏味》，原文標題「別太把EQ當回事」。書中收錄41則「有刺雞湯」激勵你起而行，遇見另一個你沒想過的自己。

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