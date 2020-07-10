高雄男路邊遭砍斷動脈！舞小姐下班看他倒地噴血…嚇傻上前急救

▲高雄七賢路凶殺案，男子倒臥人行道，護理科舞小姐幫忙急救 。（圖／地方中心翻攝）



地方中心／高雄報導

高雄市七賢路10日清晨傳出兇殺案，李姓男子在某家知名舞廳外碰上林姓男子，看對方不順眼，嗆了一句「看X小」，結果遭到對方持刀刺殺，大動脈遭砍斷，當場倒地噴血身亡。警方事後帶回2名在現場的女子，調查後才知道是舞廳的舞小姐，曾經就讀護理科，下班剛好看到凶殺案，才趕緊上前幫忙，至於作案經過為何，仍待進一步釐清。

李姓男子與桃園南下的好友相約前往七賢路舞廳消費，準備離場時，在門口碰上了林姓男子，雙方互看不順眼，李男嗆了一句「看X小」，還質問對方「你不認識我嗎」，讓林姓男子當場抓狂。

林姓男子掏出折疊刀，往李姓男子身上猛刺，刺了李男的腹部2刀、左大腿1刀，砍斷了李男的大動脈，導致李男噴血倒地，他也立刻搭車逃離現場。

▼護理科舞小姐在現場幫忙急救。（圖／地方中心翻攝）



警方接獲報案，立刻趕往現場，發現李男倒在地上，一旁還有2名女子守在身旁，趕緊將李男送醫、將2名女子帶回訊問。不過，儘管送往醫院搶救，李男仍因失血過多不治身亡。

警方初步調查，2名女子是舞廳的舞小姐，畢業於護理科，才剛下班，準備回家，就在門口目睹凶殺案，因此立刻上前幫忙急救，至於詳細案發原因為何，仍在進一步調查當中。

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