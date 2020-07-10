蔡英文南投「參拜4宮廟」！　政院中辦：為疫情祈福

▲▼總統蔡英文10日到南投縣，草屯鎮紫微宮等4宮廟參拜，為感謝神明庛佑疫情獲控制及祈福。（圖／政院中辦提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

總統蔡英文10日先後到南投縣紫微宮、紫南宮等4所宮廟參拜。日前國民黨行動中常會移師南投，縣長林明溱爆料蔡英文已下令2年後要收回南投。縣長選戰是否提前開打？全程陪同的行政院中辦執行長蔡培慧回應，蔡總統是來為疫情祈求國泰民安，她認為未來任何選舉，都要選出專業、實在會做事的人。

南投縣林明溱在國民黨中常會表示，蔡英文已經下令，2022年要收回南投，且民進黨現在把資源重點放在南投縣，10日蔡英文到南投草屯、竹山鎮及南投市參拜4間宮廟祈福，拔樁意味濃厚。蔡英文這趟南投宮廟參拜行程，由行政院中部辦公室執行長蔡培慧全程陪同，充滿選舉氣氛。

草屯紫微宮主委簡沛霖是3屆縣議員，兒子簡賜勝是現任議員，2人都是無黨籍，他們陪著蔡英文上香向玄天上帝參拜。簡沛霖說，紫微宮創立以來，是首度有總統參拜，蔡英文會談時相當親切，主動提到要台中捷運應延伸南投、活化中興新村，交代蔡培慧要繼續追蹤進度。

蔡英文總統到南投參香，分別由紫微宮主委簡沛霖、克明宮主委楊非武、紫南宮主委莊秋安、福順宮主委吳棋祥陪同參香。蔡總統呼籲，雖然國內疫情解封，但國外情勢仍峻，大家還是要做好相關防疫措施，在人潮聚集的地方或密閉空間戴上口罩。廟方也備妥酒精、口罩及額溫槍，全力配合政府防疫，就是希望在全民的防疫共識下，國內經濟全面穩健恢復成長。

蔡培慧曾任民進黨不分區立委，今年角逐南投縣第一區域立委失利後，轉任行政院中部辦公室執行長後，常在農委會、教育部等部會陪同下，會勘南投縣各鄉鎮改善校園環境、爭取農業補助等，解決校園補助等問題。

蔡培慧擔任中辦執行長，延續不分區立委模式，勤走基層又能夠爭取預算補助，解決地方問題，獲得不少基層支持，因此南投縣長林明溱相當警惕，除提醒黨中央注意，也呼籲有意角逐南投縣長的立委許淑華、馬文君都要努力，不能讓南投縣長選舉失手。

行政院中辦蔡培慧表示，政府的超前佈署，有賴全國民眾的積極配合，讓台灣的疫情早日獲得控制，可以說是防疫有成。蔡英文總統這次來到南投，除了感謝神明護持，親自來到南投鼓勵大家，也宣示台灣的防疫新生活正式展開，社會活動力正在恢復，都是有賴於全民的團結抗疫，希望未來地方要更加團結一致，南投要更好、台灣要更好，同時也能復甦受疫情影響的觀光等產業發展。

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