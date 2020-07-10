蔡英文替空勤加薪　徐國勇：能更有利招募及留住人才

▲蔡英文、徐國勇10日視察空勤總隊台中駐地。（圖／翻攝自Facebook／徐國勇）

記者蘇晏男／台中報導

總統蔡英文10日與內政部長徐國勇一同視察空勤總隊台中駐地期間，宣布要幫空勤加薪，7月起飛航人員每人每月加發4萬元獎金。對此，徐國勇事後在臉書表示，空勤總隊出任務要面對不可知情境，在救人的同時，自己也冒著生命危險，因此希望透過加發獎金，能更有利招募及留住人才。

「為勇敢空勤加薪，鼓勵空勤人員繼續為國家空中救災服務！」徐國勇指出，空勤總隊的工作與民間飛行員不同，他們肩負空中救災、救難、救護、觀測偵巡，與運輸等5大任務，須要面對天候不佳、嚴峻地形及不可知的情境，在救人的同時，自己也是冒著生命危險，需要極大的熱誠，承擔極大的危險。

徐國勇透露，因此在蔡英文及行政院長蘇貞昌的大力支持下，從7月起，空勤飛航人員每人每月加發4萬元獎金，並提高空勤人員與共勤機組員的鐘點費，希望能更有利招募及留住人才，加強照顧英勇的空勤同仁，也強化空勤總隊救災量能。

對於空勤人員的付出，徐國勇也感謝他們的辛勞，秉持冒險犯難精神解救困境中的國人，實在讓人非常敬佩。

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