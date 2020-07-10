　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中市民代質疑治安出狀況　市警局長：「不容污名化解讀」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲國民黨立法院黨團總召江啟臣、台中警察局長楊源明。（圖／記者陳玉攝）

▲台中警察局長楊源明認為民代批評台中治安是污名化解讀。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

台中市警察局針對民代直擊街頭攔車傷人事件，9日晚間在事發後3小時內就逮捕6人，依法送辦，10日卻傳出民代質疑台中治安敗壞。市警局長楊源明表示，台中市已是「打擊犯罪之都」，治安民調在居住社區全體市民滿意度也是全國第一，不容污名化解讀。

北區中清路街頭昨日晚間6點多上演街頭攔車傷人暴力事件，市議員施志昌現場目睹並錄下影片，質疑台中治安敗壞。今天上午，民進黨台中議會黨團更召開記者會，批評「槍擊事件、街頭攔車殺人已成台中日常」。中市警局長楊源明對此，發出新聞稿嚴詞否認，稱這是污名化的片面解讀。

楊源明表示，任何人遇到街頭暴力事件應第一時間撥打110報案，警方一定立即啟動快打嚴辦，保障市民免於暴力威脅。警方得知後，3小時內就逮捕6名嫌疑人，經了解是財務糾紛才會當街施暴，已依傷害等罪嫌送辦。

楊源明說，市長盧秀燕對治安極為重視，除公開表示「身為市長，我比你們更重視治安！」，更要求警察局遇有案件一定要「有案必破，而且要快破」。議員認為「槍擊事件、街頭攔車殺人已成台中日常」，似乎是片面解讀。

他表示，根據統計，台中市各類刑案逐年下降，去年本市每10萬人口刑案發生數為6都最低，也是本市歷年最低；今年1-6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數亦均為六都最低，且與去年1-6月份比較，發生數減少、破獲數增加，治安確實有改善。對於「掃黑」、「緝毒」、「打詐」及「肅槍」等治安重點工作成績斐然，均居六都之冠。尤其，本期本市每10萬人口全般刑案、暴力犯罪、全般竊盜及詐欺犯罪發生數，均為六都最低。

另外，警政署上期治安民調顯示，台中市民在「居住社區(或住家附近)整體治安狀況滿意度」項目，滿意度高達95%，為全國第一。

楊源明說，近期發生2起槍擊案均屬偶發個案，並迅速偵破，台中市或許在合併升格前槍擊案很多，但升格後已逐年減少，今年槍擊案更是六都最少。以 「高譚市」、「慶記之都」等污名化台中治安之用詞或以個案擴大解讀治安狀況，顯與事實不符，對努力維持治安的警察同仁也不公平。全體警察同仁將持續為維護台中市良好治安戮力以赴，讓市民有安全宜居的生活環境，亦期市民及各界能持續給予支持與鼓勵。

食材豐富

【更多新聞】

手機充電站遭狂洗200張發票　國稅局嚴查…業者無奈：誠實開發票也有錯？

台中衛生所女主任遭爆搶驗屍！「月驗上百具」另涉詐領健保　30萬交保

狠男強擄前女友囚家中暴打！渾身瘀青險毀容　斷腿爬地求救「全家當她是空氣」

ET快訊
邀年輕妹車內躲雨…載回家硬上挨告！2寶爸辯：她腳開開是性暗示
打119求救手機打到沒電！男惠蓀林場走失　搜山15天找到遺體
A123456789本尊阿伯曝光！被冒用遭追討20萬健保費
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大潭電廠1死1傷！工程師「開車大迴轉」　保全慘遭撞飛再壓輪下亡

無照狼師偷拍補習女學生裙底　認了9年10多人受害⋯3萬交保怕妻知

中市民代質疑治安出狀況　市警局長：「不容污名化解讀」

快訊／高雄市議長許崑源墜樓案偵結！　檢方調查「輕生」無關賭盤

影／A123456789真有人用！身分證一條龍阿伯曝光　恨訂票冒用害他全台跑開庭

蔡育輝籲檢調查唐碧娥　「有沒有拿公帑翹班？」還他質詢清白

憾！惠蓀林場走失…他打119求救手機打到沒電　407人次搜山15天找到冰冷遺體

分手裝鬼嗆「祂現在怨氣很深」　前男友私密照傳友人逼復合

快訊／「報復式旅遊」人潮湧金門　知名景點后湖海灘驚現偷窺狂出沒

被指爽領高薪「上班打牌」　民進黨唐碧娥控告國民黨蔡育輝誹謗

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

鄧倫玩密室逃脫「全程尖叫不停」ＸＤ　被鬼嚇到「拖行楊冪1公尺！」超狼狽

毛弟邱宇辰揪羅志祥打球「變膀胱者XD」　花100天增肌..結果身高少9cm

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

用餐90分鐘她占位4小時到打烊　大媽狂點海鮮牛肉還吃霸王餐！

大潭電廠1死1傷！工程師「開車大迴轉」　保全慘遭撞飛再壓輪下亡

無照狼師偷拍補習女學生裙底　認了9年10多人受害⋯3萬交保怕妻知

中市民代質疑治安出狀況　市警局長：「不容污名化解讀」

快訊／高雄市議長許崑源墜樓案偵結！　檢方調查「輕生」無關賭盤

影／A123456789真有人用！身分證一條龍阿伯曝光　恨訂票冒用害他全台跑開庭

蔡育輝籲檢調查唐碧娥　「有沒有拿公帑翹班？」還他質詢清白

憾！惠蓀林場走失…他打119求救手機打到沒電　407人次搜山15天找到冰冷遺體

分手裝鬼嗆「祂現在怨氣很深」　前男友私密照傳友人逼復合

快訊／「報復式旅遊」人潮湧金門　知名景點后湖海灘驚現偷窺狂出沒

被指爽領高薪「上班打牌」　民進黨唐碧娥控告國民黨蔡育輝誹謗

快訊／朴槿惠「閨蜜門」結果出爐！共20年徒刑...苦牢蹲到死

2020下半年唇膏推薦！盤點植村秀、BOBBI BROWN、YSL最美色號

撥入長照基金4稅目累計逾千億元　菸稅貢獻七成最大

女偶像露腰裝「背上全貼滿膚色膠帶」　新粉搜尋才知原因：整片都刺青

再創歷史新高！台積電6月營收1208.78億元　月增28.8%、年成長40.8%

林采緹2歲兒暑假後上學去　曝前夫胡睿兒近況「沒那麼穩定」

約會首選！超神秘忘憂民宿在南投　清水模＋景觀池畔太好拍

大潭電廠1死1傷！工程師「開車大迴轉」　保全慘遭撞飛再壓輪下亡

無照狼師偷拍補習女學生裙底　認了9年10多人受害⋯3萬交保怕妻知

快訊／東京單日新增確診243　衝破「疫情爆發以來」最高紀錄！

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

高雄男舞廳被砍3刀　斬斷大動脈放血慘死

課後相約七星潭…女師與國三男「海灘野戰」

即／高雄男「舞廳喝酒碰撞」砍3刀慘死

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

高雄男胸口中刀倒地　鮮血狂噴！倒臥人行道

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

埋伏外遇夫2天抓到2女　正宮傻眼

男醉駕衝破民宅撞9車　1歲娃嚇醒狂哭

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

公司旅遊勾人夫！女業務嗆正宮：他叫我幫生小孩

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

忠犬守中風主人餓死　屍臭救他一命

更多熱門

相關新聞

紐約市7天爆74起槍擊　比去年多2倍

紐約市7天爆74起槍擊　比去年多2倍

美國2020年以來動盪不斷，先是新冠病毒（COVID-19）重創，造成304萬人染疫，接著是「佛洛伊德之死」引發的大規模示威，社會瀰漫不安情緒。美國警方統計，上周在紐約市遭受槍擊的人數較2019年同期增加逾2倍。

美國夜店2死8傷　槍手仍在逃！

美國夜店2死8傷　槍手仍在逃！

花蓮槍戰1中彈1死　4人抓到了

花蓮槍戰1中彈1死　4人抓到了

男賭場贏太多遭盯上　車窗遭砸竊走110萬

男賭場贏太多遭盯上　車窗遭砸竊走110萬

台南沒警察了？網友PO被人糾眾持棒砸車

台南沒警察了？網友PO被人糾眾持棒砸車

關鍵字：

砸車傷害民代治安楊源明槍擊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

陸大使館：哈薩克不明肺炎1772人死

陳建州道歉「真的是時候了」！

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

台中4同事集資1200！爽中30億

為了趕去唱KTV！　男摺疊刀狂刺殺死2人...今被「執行死刑」

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

高雄男舞廳被砍3刀　斬斷大動脈放血慘死

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

每天把飲料當水喝！小六弟「全身扭動」尿出血　送醫結果傻了

八點檔天王爆吃軟飯！

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範
KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面