中市民代質疑治安出狀況　市警局長：「不容污名化解讀」

▲台中警察局長楊源明認為民代批評台中治安是污名化解讀。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

台中市警察局針對民代直擊街頭攔車傷人事件，9日晚間在事發後3小時內就逮捕6人，依法送辦，10日卻傳出民代質疑台中治安敗壞。市警局長楊源明表示，台中市已是「打擊犯罪之都」，治安民調在居住社區全體市民滿意度也是全國第一，不容污名化解讀。

北區中清路街頭昨日晚間6點多上演街頭攔車傷人暴力事件，市議員施志昌現場目睹並錄下影片，質疑台中治安敗壞。今天上午，民進黨台中議會黨團更召開記者會，批評「槍擊事件、街頭攔車殺人已成台中日常」。中市警局長楊源明對此，發出新聞稿嚴詞否認，稱這是污名化的片面解讀。

楊源明表示，任何人遇到街頭暴力事件應第一時間撥打110報案，警方一定立即啟動快打嚴辦，保障市民免於暴力威脅。警方得知後，3小時內就逮捕6名嫌疑人，經了解是財務糾紛才會當街施暴，已依傷害等罪嫌送辦。

楊源明說，市長盧秀燕對治安極為重視，除公開表示「身為市長，我比你們更重視治安！」，更要求警察局遇有案件一定要「有案必破，而且要快破」。議員認為「槍擊事件、街頭攔車殺人已成台中日常」，似乎是片面解讀。

他表示，根據統計，台中市各類刑案逐年下降，去年本市每10萬人口刑案發生數為6都最低，也是本市歷年最低；今年1-6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數亦均為六都最低，且與去年1-6月份比較，發生數減少、破獲數增加，治安確實有改善。對於「掃黑」、「緝毒」、「打詐」及「肅槍」等治安重點工作成績斐然，均居六都之冠。尤其，本期本市每10萬人口全般刑案、暴力犯罪、全般竊盜及詐欺犯罪發生數，均為六都最低。

另外，警政署上期治安民調顯示，台中市民在「居住社區(或住家附近)整體治安狀況滿意度」項目，滿意度高達95%，為全國第一。

楊源明說，近期發生2起槍擊案均屬偶發個案，並迅速偵破，台中市或許在合併升格前槍擊案很多，但升格後已逐年減少，今年槍擊案更是六都最少。以 「高譚市」、「慶記之都」等污名化台中治安之用詞或以個案擴大解讀治安狀況，顯與事實不符，對努力維持治安的警察同仁也不公平。全體警察同仁將持續為維護台中市良好治安戮力以赴，讓市民有安全宜居的生活環境，亦期市民及各界能持續給予支持與鼓勵。

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