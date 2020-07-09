快訊／大同董事改選震撼彈　北檢證實已接獲金管會告發「立案查內情」

▲林郭文艶3月間已經因大同公司涉嫌隱匿華映營運重大資訊案遭約談。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

大同公司董事改選爭議延燒10天，金管會下午舉行記者會表示，大同逕行剝奪股東投票權，有違反《證交法》特別背信罪之嫌，並已將相關相關資料提供檢調單位，對此，台北地檢署稍早證實，已經接獲金管會告發，目前分他字案，由正在偵辦大同董事長林郭文艷涉隱匿華映資訊案的檢察官林彥均偵辦。

大同經營權之爭醞釀近年，上月30日召開股東常會，最終由公司派取得全部董事、獨董席次，但董事會限制股東入場、過半數表決權被刪除等爭議，除投保中心已經向台北地院提出民事訴訟外，經濟部已駁回大同請求變更董事登記，如今金管會更進一步，直接提出刑事告發，檢調勢必要介入查個清楚。

▲大同股東蔡玉真9日也到北檢按鈴控告林郭文艷等3經營高層涉犯特別背信罪。（圖／記者李毓康攝）

事實上大同公司因集團旗下華映公司2019年宣告破產後，被金管會調查發現，台灣華映到大陸投資，承諾了19條事項，也都在深交所有公告，但大同公司卻沒有向台灣的證交所詳實揭露，由於這現資訊很可能影響投資意願，涉嫌違反《證交法》不得隱匿規定，因此將華映和大同公司一併會移送。

北檢檢察官林彥均為偵辦華映案，已經在3月間以被告身分，傳喚大同公司派代表、董事長林郭文艷到案說明，訊後以500萬元交保候傳，大同會計主管汪志成50萬元交保，前華映總經理林盛昌100萬元交保。

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