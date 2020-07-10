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快訊／哈薩克衛生部發文「不明肺炎」是假新聞！　僅是新冠疑似病例

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▲▼哈薩克衛生部發文澄清。（圖／翻攝自Facebook／Министерство здравоохранения Республики Казахстан）▲▼哈薩克衛生部發文澄清。（圖／翻攝自Facebook／Министерство здравоохранения Республики Казахстан）

▲哈薩克衛生部發文澄清。（圖／翻攝自Facebook／Министерство здравоохранения Республики Казахстан）

記者張方瑀／綜合外電報導

中國大陸駐哈薩克大使館9日公告，當地爆發不明肺炎，截至目前已有1772人死亡，致死率遠高於新冠肺炎。不過，哈薩克免疫學專家表示，雖尚未確認，但這有99.999％仍是一種冠狀病毒；哈薩克衛生部也在10日否認「不明肺炎」的相關報導。

根據《BNO Newsroom》報導，哈薩克衛生部門10日在臉書發文表示，部分中國大陸媒體指該國出現不明肺炎的報導是錯誤的，患者僅是新冠肺炎的疑似病例。目前哈薩克也與全球各國一樣，針對這些病例採取嚴格監測與紀錄，持續穩定疫情。

哈薩克免疫學專家拉法伊爾表示，不明肺炎患者的體內並未檢測出新冠病毒，「原因雖然還無法100%確認，但99.999%仍是一種冠狀病毒。」針對不明肺炎患者，採用的是與新冠肺炎重症患者相同的治療方法。

中國大陸駐哈薩克大使館在微信公眾號發文指出，根據哈薩克媒體報導，6月中旬以來阿特勞州、阿克糾賓州和奇姆肯特市肺炎發病率較同期顯著升高，三地已有近500人感染，「2020年上半年，不明肺炎已導致1772人死亡，僅6月就有628人死亡，其中也包括中國公民，該病致死率遠高於新冠肺炎。」

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