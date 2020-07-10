優先與台灣協商！日經：日第2波入境開放名單　台陸韓皆上榜

▲日本有望在近日開放部分國家商務客互訪。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

根據《日本經濟新聞》報導，日本政府有意將中國大陸、南韓以及台灣等10個國家與地區列入第二波開放商務互訪的名單，預計7月中旬會開始與各國進行協商。首相安倍晉三則會在近日向政府政策本部發表這項消息。目前日本政府已經和第一波開放商業互訪名單的越南、泰國、澳洲以及紐西蘭進行協商。

《日本經濟新聞》9日報導，安倍政府認為，由於部分地區疫情已經獲得控制，即使重啟雙邊入境，也不容易造成疫情擴大，因此決定開放部分國家與地區的商務客入境，在防疫的同時保障經濟活動發展。由於日本政府有意在近日內開放多個國家與地區商務互訪，未來入境者數將大量增加，各機場也已開始做準備，預計在8月以前，達到每日4000人的篩檢量能。

▲日本政府認為部分地區疫情已經獲得控制，因此有意開放商務客入境。（圖／路透）



日本政府先前已經和越南、泰國、澳洲以及紐西蘭等4個國家進行協商，討論開放商務客互訪。而日本的第二波商務客互訪名單除了有中國大陸、南韓以及台灣之外，與日本有深度經濟交流，且疫情也已趨緩的其餘亞洲國家也將列入第二波開放名單。據了解，新加坡、馬來西亞、汶萊、緬甸、柬埔寨、寮國、蒙古等都在名單內。

目前日本政府已經計畫與中國大陸、南韓以及台灣進行協商討論，不過由於中國大陸與南韓的入境者數量相較其他國家還來得高，日本擔憂國內的PCR篩檢量能無法負荷，因此預計優先與台灣進行協商，等到篩檢量能確定提高後，再與中韓進行更進一步的商討。

日本各機場現有的檢測量能為每日2300人，預計在8月前提高至每日4000人。

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