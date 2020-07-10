大安區民宅5樓凌晨突冒火光　女屋主驚醒救火雙手灼傷

▲大安區潮州街82巷一棟公寓5樓加蓋突然冒出火光，女屋主救火手部遭灼傷。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市大安區10日凌晨2時許，潮州街一棟公寓5樓突然冒出熊熊火光，女屋主發現後趕緊下樓通知家人逃難，隨後趕緊試圖滅火，但手部卻遭大火灼傷。警消獲報趕抵，將女屋主送醫救治，並拉水線入屋搶救。所幸火勢在20分鐘內成功撲滅，屋內無人受困，而女屋主在送醫救治後並無大礙，確切起火原因有待火場調查釐清。

據了解，火警時劉姓女屋主（約50歲）在睡夢中被驚醒，趕緊下樓叫醒媽媽、老公趕緊避難，在試圖滅火時手部遭到高溫灼傷，只得先下樓避難。警消獲報趕抵，立即鋪設水線救火，火勢迅速被控制，所幸屋內無人受困，而劉姓婦人因手部灼傷，送往台大醫院急救後無生命危險。

▲警消到場迅速滅火，並協助傷者送醫。（圖／記者游宗樺攝）

台北市消防局第二大隊大隊長葉俊興表示，警消於凌晨2時41分獲報，指稱潮州街82巷有一處公寓5樓冒火，立即出動17輛消防車、4輛救護車及59名警消到場救援，發現起火的5樓為頂樓加蓋，窗外冒出火舌，於是立即佈設水線灌救，並於凌晨3時8分成功撲滅火勢，初步判斷為該戶的客廳雜物起火，燃燒面積約為10平方公尺，確切起火原因有待火場調查釐清。



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