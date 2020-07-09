兒嘆離婚母10年給2000元　「只見兩次面」卻討每月1萬元花用

記者黃翊婷／綜合報導

59歲的陳姓婦人在兒子10歲時與黃姓前夫正式分開，母子倆僅見面兩次，並給出2000元的零用錢；28年之後，她聲稱因為身心障礙關係可以入住安養中心，每月費用4萬5000元，因此提告要求黃姓兒子支付扶養費，雖然獲判每月可取得2700元，但她提出抗告堅持要拿1萬元，日前則被台南地院法官駁回。

▲黃男控母親10年只給2000元。（示意圖／記者周亭瑋攝，與本案無關）

判決書中提到，陳婦在台南市經營檳榔攤長達15年，目前仍持續經營中，甚至還當起女房東，擁有穩定的租金收入，由於肢體障礙的關係，行動很不方便，生活也需要他人照護，但3名子女中只有黃姓兒子沒有給付扶養費，吳姓兒子按月給付1萬5000元，黃姓女兒則貼身親自照顧，這才決定向黃姓兒子提告。

挨告的黃男無奈表示，母親其實相當有錢，之前曾資助姊夫10萬元買車，雖然雙親很早就離婚了，但母親直到他10歲才離開，之後兩人僅見過兩次面，每次都會拿到1000元零用錢，「依民法規定20歲為成年，我在這10年間只拿到媽媽給的2000元，正值身體發育、青春期的我要如何果腹、維持溫飽？」

▲陳婦堅持要黃姓兒子每月給付1萬元的扶養費。（示意圖／免費圖庫Pixabay，與本案無關）

黃男接著說，成長階段中母親沒有給予任何關心或陪伴，改嫁之後還有育有一子（吳姓兒子），後來老了行動不便，他心軟提供房子給母親住，卻遭反過來要求支付每月1萬元的扶養費，根本不公平。台南地院法官認為，陳婦聲稱安養中心每月收費4萬5000元，實際上並未入住，考量到黃男經濟能力不佳，最後裁定他應每月支付母親2700元的扶養費。

不過，陳婦不服上述判決結果，堅持每月一定要拿到1萬元，於是提出抗告，但還是在本月初被台南地院法官裁定駁回，全案不得再提出抗告。