　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兒嘆離婚母10年給2000元　「只見兩次面」卻討每月1萬元花用

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

59歲的陳姓婦人在兒子10歲時與黃姓前夫正式分開，母子倆僅見面兩次，並給出2000元的零用錢；28年之後，她聲稱因為身心障礙關係可以入住安養中心，每月費用4萬5000元，因此提告要求黃姓兒子支付扶養費，雖然獲判每月可取得2700元，但她提出抗告堅持要拿1萬元，日前則被台南地院法官駁回。

錢,鈔票,千鈔,錢包,千元（圖／記者周亭瑋攝）

▲黃男控母親10年只給2000元。（示意圖／記者周亭瑋攝，與本案無關）

判決書中提到，陳婦在台南市經營檳榔攤長達15年，目前仍持續經營中，甚至還當起女房東，擁有穩定的租金收入，由於肢體障礙的關係，行動很不方便，生活也需要他人照護，但3名子女中只有黃姓兒子沒有給付扶養費，吳姓兒子按月給付1萬5000元，黃姓女兒則貼身親自照顧，這才決定向黃姓兒子提告。

挨告的黃男無奈表示，母親其實相當有錢，之前曾資助姊夫10萬元買車，雖然雙親很早就離婚了，但母親直到他10歲才離開，之後兩人僅見過兩次面，每次都會拿到1000元零用錢，「依民法規定20歲為成年，我在這10年間只拿到媽媽給的2000元，正值身體發育、青春期的我要如何果腹、維持溫飽？」

▲▼老人,婦人,阿嬤,奶奶,手。（圖／免費圖庫pixabay）

▲陳婦堅持要黃姓兒子每月給付1萬元的扶養費。（示意圖／免費圖庫Pixabay，與本案無關）

黃男接著說，成長階段中母親沒有給予任何關心或陪伴，改嫁之後還有育有一子（吳姓兒子），後來老了行動不便，他心軟提供房子給母親住，卻遭反過來要求支付每月1萬元的扶養費，根本不公平。台南地院法官認為，陳婦聲稱安養中心每月收費4萬5000元，實際上並未入住，考量到黃男經濟能力不佳，最後裁定他應每月支付母親2700元的扶養費。

不過，陳婦不服上述判決結果，堅持每月一定要拿到1萬元，於是提出抗告，但還是在本月初被台南地院法官裁定駁回，全案不得再提出抗告。

ET快訊
高雄路面重鋪！知名YouTuber質疑刨不過5cm：真的懷念
教授約炮3女！孕婦嬌喊「想咬人」　鹹濕對話LIVE播送…學生
北捷1280月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他一天30次月
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

衛局女之死「地獄級噁心操作」　王奕凱千字還原徵信社真相：你們就是殺人兇手

「弟捐精姊付錢」代孕生出混血雙胞胎　女師控他獨占氣討447萬

21歲男刷悠遊卡買29元奶茶　喝完要付「2萬1000元」

外遇生2娃女醫被趕出夫家　「情人」秒選回歸家庭更慘結局曝光

小籠包名店皮夾遭竊！賊猜中「生日密碼」盜刷29萬　老闆兒：實習錢全沒了

兒嘆離婚母10年給2000元　「只見兩次面」卻討每月1萬元花用

知名乩童看上「西螺羅志祥」　140公斤「巨體」下藥強壓！代價出爐

衛局女之死「地獄級噁心操作」　王奕凱千字還原徵信社真相：你們就是殺人兇手

配偶跑了！誘「人夫人妻脫離家庭」也將除罪化　小三小王全不用關了

她花600萬買中古透天厝　竟和3處墳墓當鄰居！原屋主賠42萬

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

小籠包名店皮夾遭竊！賊猜中「生日密碼」盜刷29萬　老闆兒：實習錢全沒了

兒嘆離婚母10年給2000元　「只見兩次面」卻討每月1萬元花用

知名乩童看上「西螺羅志祥」　140公斤「巨體」下藥強壓！代價出爐

衛局女之死「地獄級噁心操作」　王奕凱千字還原徵信社真相：你們就是殺人兇手

配偶跑了！誘「人夫人妻脫離家庭」也將除罪化　小三小王全不用關了

她花600萬買中古透天厝　竟和3處墳墓當鄰居！原屋主賠42萬

「弟捐精姊付錢」代孕生出混血雙胞胎　女師控他獨占氣討447萬

流浪犬便溺弄髒愛車　高雄男狠棄2幼犬「曬死發臭」

被爆料遭「訓斥」？大法官呂太郎：我心坦蕩，我行方正

母心碎！板橋國中生下課遭2屁孩嗆「看三小」　尾隨到公園踹倒猛毆

小籠包名店皮夾遭竊！賊猜中「生日密碼」盜刷29萬　老闆兒：實習錢全沒了

台中4同事集資1200元！爽中威力彩「最高頭獎」30億　豪給188萬大紅包

美妝品牌三倍券優惠、組合一次看！蘭蔻極光水大方送、IPSA流金水66折

新版菸盒警示圖超駭人！　真實相片嚇到你不敢再抽

日本4.7地震！新幹線停駛　東海第二核電廠「直接停機」

巴西染疫總統「梭哈」賭奎寧唯一有效！　確診秒吞2顆：全國人民一起來

獨／樂天女孩籃籃拍寫真解放　「尺度加碼」不敢告知老媽

兒嘆離婚母10年給2000元　「只見兩次面」卻討每月1萬元花用

大腸癌關鍵在瘜肉！台灣超過5成年輕人都有　竟與愛喝果汁有關

只為了讓孩子拍照！　遊客拿「棍棒＋石頭」把海豹狂毆到昏死

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

社會熱門新聞

用餐90分鐘吃4小時　大媽還吃霸王餐

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

弟捐精姊付錢　雙胞胎被奪她氣炸

雲林女冰屍含冤377天終落土！單親媽擺攤養家慘遭逆子殺害

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

170cm女警被封「北宜林志玲」　車友加臉書求合影

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

板橋國中生遭屁孩嗆「看三小」　尾隨踹倒猛毆

獨／衛生局女圖像密碼宣戰！男長官扮徵信社嗆正宮

狗便溺弄髒愛車　男害2幼犬曬死

偷存前女友「吹簫片」　下場慘曝

衛生局女墜亡案外案　拍到她勾已婚男長官

更多熱門

相關新聞

護母射死未繫繩狗　兒緩刑3年

護母射死未繫繩狗　兒緩刑3年

台南44歲的楊姓男子不捨母親每天下田都會被李男飼養的狗以及野狗追，甚至因此跌倒受傷，一氣之下帶著空氣槍前往事發地點，並對數隻犬隻射擊，造成一隻名為「大頭」的米克斯犬死亡。檢方考量到楊男原意是想護母，加上李男養狗皆未繫繩也有錯，因此請求法官從輕量刑，並宣告緩刑給予改過自新的機會。

超速挨罰1800元　駕駛實測結局慘

超速挨罰1800元　駕駛實測結局慘

出生4個月被拋棄　他拒扶養中風父

出生4個月被拋棄　他拒扶養中風父

1歲半遭拋棄　兒：只在書上看過媽媽

1歲半遭拋棄　兒：只在書上看過媽媽

母獨力養家20年　4子女勸放生他

母獨力養家20年　4子女勸放生他

關鍵字：

台南地院扶養

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

快訊／四川煙火廠大爆炸！蘑菇雲衝天

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

美因為台灣退出WHO？WHO特使回應了

用餐90分鐘吃4小時　大媽還吃霸王餐

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

弟捐精姊付錢　雙胞胎被奪她氣炸

6歲小弟愛折神像　失蹤後竟「找到斷腰屍」

蕾菈立遺囑道歉父母親！

雲林女冰屍含冤377天終落土！單親媽擺攤養家慘遭逆子殺害

18歲少女最後一課「大體老師」　遺囑惹哭網友

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面