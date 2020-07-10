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長髮妹露天座吃宵夜靜電「炸毛」　物理博士一看變臉：可能會死

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 ▲▼ 。（圖／翻攝自youtube／抖音熱門號）

▲有網友戲稱是「宵夜好吃到炸毛」。（圖／翻攝自youtube／抖音大熱門）

記者崔子柔／綜合報導

四川省內江市有3人在戶外座位吃宵夜，突然間其中一名長髮女子的頭髮直立豎起，接著另一男一女的頭髮也都發生同樣情形，他們說笑著拍下當時的畫面並上傳到網路，專家看了則說「這很危險！」，甚至很有可能被雷擊、電傷。

綜合陸媒報導，崔先生表示，當時和朋友唱完歌就在餐廳的露天座位區吃宵夜，同桌所有人不知道為什麼突然間頭髮都豎起來，好像頭底有靜電在吸，但那附近沒有變壓器，地下沒有下水道，氣象也沒有異常，離開之後這個現象就消失了。

▲有網友戲稱是「宵夜好吃到炸毛」。（影／翻攝自youtube／抖音大熱門）

香港中文大學物理系高級講師湯兆昇則表示，如果這影片沒有作假，那他們正處於一個很危險的狀態，頭髮是因為靜電豎起，但變壓器中的交流電不會引起靜電，他們附近也沒有靜電起電機，唯一可能就是由雨雲累積了很多電荷造成。

湯兆昇說，如果雲和地面之間的電壓很高，就會有很強的靜電讓頭髮豎起，「短時間內可能就會因為強大的電場出現雷擊，被電到或電死的風險很高。」

大陸網友看了紛紛開玩笑地說，「這個引力大於頭髮的重力」、「沒洗頭的豎不起來」、「如果碰上油膩的頭髮可能不行了吧。」

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