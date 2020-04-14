手機被電到關機！妹子天生「皮卡丘體質」電力滿格　同類秒回：我都隔著衣服

▲毛衣材質也很容易產生靜電。（示意圖／pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

通常冬天較容易感覺到靜電，想不到有人竟然一年四季都「電力充沛」。一名女網友透露，她自帶靜電的程度簡直超群，除了電到自己還會電到別人，最誇張的一次紀錄是，手機直接被她電到關機，生活中充滿大大小小不便，「我真的覺得快被自己的靜電電到腦神經衰弱了…」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，她以前只有冬天容易被靜電打到，現在竟然進化到不分季節，無論她擦多少乳液都沒有緩解，「說光腳踩地板可以放電我也踩了，一點用也沒有！每天還不是電的吱吱叫！」這個問題困擾的不只她自己，連家裡的小狗也遭殃，有時候只是想伸手摸愛犬，卻把牠電到嚇跑，「好幾次靜電太強ㄆㄧㄚ到聽得見聲音」，還會伴隨著小閃光從指尖炸出，可謂一台行走放電機，手機碰到她也照樣被電到故障關機。

請繼續往下閱讀...

▲超容易被賣場手推車電到。（圖／記者楊詩益攝）



網友紛紛表示，「可以聯絡台電，看收不收」、「真的用愛發電不是假的」、「天生雷屬性」。不少同類也在底下回應，「我去便利商店開冰箱門都先用手抓著衣服隔著握」、「最討厭就是被超市的手推車電到肚皮」、「我也是帶電嚴重，洗個手也會被水電到，有人建議我手放地上放電，結果就被地板電到」、「我之前當開分員，有天大雨，被我碰到的機台全部當機。」

專業網友指出，身體過度疲勞、處於缺氧狀態，體內的正電荷就會增加，進而產生靜電反應，可以多喝水、補充維他命C以及充分睡眠來改善，衣服材質也可以盡量選擇純棉，早上起床先摸一下水泥牆或赤腳踩地來放電。

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～