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辦生日趴跳舞一半…壽星女孩突然蹲下　當場吐血身亡

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▲▼夜店,Bar,夜生活,酒吧。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲壽星酒吧慶生竟送命。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者董美琪／綜合報導

奈及利亞女子黛博拉（Deborah Tushima）正在夜店慶生狂歡，現場有很多朋友一起玩開。沒想到一行人在凌晨2點跳舞跳到一半時，黛博拉忽然臉色一變，摀住胸口蹲下，並且開始狂吐鮮血，最後送醫不治。

據奈及利亞媒體7日報導，這起案件發生在該國一間夜店裡，發生一起疑似下毒致死案，一名女子黛博拉為了慶生，找了許多朋友到夜店開趴，就在大家熱舞之際，女子突然不舒服蹲下，接著不斷吐血，這一情況嚇傻了現場的賓客，雖然緊急將黛博拉送醫搶救，最後仍不幸身亡，她的屍體也被送到附近醫院進行屍檢。

就在黛博拉被送醫院後不久，一些朋友開始猜測有人故意下毒害死的黛博拉。因為黛博拉遇害前，曾經收到過很多生日禮物，其中包括一台手機。黛博拉在眾人面前一一拆開，黛博拉的朋友因此認為，這台手機可能跟黛博拉中毒有關，送手機的女孩可能是兇手。

不過這個說法被警方調查員之一的漢娜否認，她和家屬談過，發現黛博拉生前其實有嚴重心髒病，但他的家人並不知道，包括在生日宴會前，黛博拉都好幾次因為心臟問題暈倒，此次也很有可能也是突發心髒病、甚至是心臟破裂。警方將會進一步屍檢，查明黛博拉是意外死亡或是遭人謀殺。

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So many things to be grateful for, the greatest is the gift of LIFE! Happy birthday to me, pls say a prayer for me Ewah Blessed Enb shot it!

Deborah Tushima 發佈於 2020年7月3日 星期五
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