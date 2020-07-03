好心載他看醫生！老伯車上閒聊「你在哪上班」　聽完秒變臉：別隨便載人

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友今天上班前，好心載一位行動不便的老人家到醫院看診，怎料在閒聊過程中，對方得知他從事殯葬業後，態度180度大轉變，不僅要求立刻下車，還出言教訓，讓出於善心的他相當受傷。

「真的有那麼可怕嗎？」網友在爆怨公社發文訴苦，今早他開車到公司的途中，在公車站看到一個走路不方便的老人家，於是搖下車窗，詢問對方要去哪裡，而老伯則表明要去中國醫看診。

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聞言，熱心的他表示，自己在醫院附近上班，剛好順路可以載他去，本來老伯不好意思，但聽到他是「這個里的鄰長」後，就放心上了車。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

一路上兩人閒話家常，也聊得很開心，後來老伯突然問起，「小老弟...你還沒說你在哪邊上班？」而他也如實回答，表示自己在中國醫附近的禮儀公司工作。

一席話讓對方臉色劇變，堅持要下車，還語氣不善地說「難怪感覺車上毛毛的，做葬儀社的不要隨便載人」，接著就自己跑去搭公車了。

他聽完十分錯愕，網友們也不禁直呼「老人家禁忌較多」、「感覺好心被浪費」、「是不是突然感覺到什麼了」、「老人家會比較忌諱啦」、「他很害怕是接他的車」、「老人家本來就比較忌諱這個，別放心上，也別怪他」。