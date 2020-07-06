殯葬暴力搶屍！　「百人正妹送行者」異軍突起…讓肅殺氣息變祥和

圖文／鏡週刊



台灣殯葬業的暴力衝突從未停歇，相關行業遭地方角頭或黑幫把持，因為利益衝突，開槍、鬥毆更是家常便飯。不過，近來新北市的殯葬業卻是一片祥和，外界認為這與新北市近8成的禮儀人員是女性有關，因為女性溫柔婉約的形象，讓殯葬業原本肅殺氣息有了改變。

6月底，桃園大溪發生槍擊案，歹徒在光天化日之下連開7槍，造成1名男子重傷送醫，槍手事後自行持械到案，並向警方供稱因與被害人有10萬元的債務糾紛，在索討未果的情況下才持槍射殺被害人。

但沒多久，位於桃園區大有街的某禮儀公司就遭人砸毀，桃園地方人士透露，以被害人的家境根本不差這10萬元，且槍手跟被害人事前也沒有往來，此案背後疑與殯葬業糾紛有關。

無獨有偶，今年4月，新竹也發生禮儀公司遭砸店事件，各地殯葬業的暴力衝突，從未停歇。台灣的殯葬業遭地方角頭或黑幫把持，早已不是新聞，因為利益衝突，開槍、鬥毆更是家常便飯。

不過，與其他縣市相比，新北市的殯葬業近年來卻是一片祥和，外界認為這與新北市近8成的禮儀人員是女性有關，因為女性溫柔婉約的形象，讓殯葬業原本肅殺氣息有了改變。

其中最特別的是有家禮儀公司，從老闆到員工清一色都是女性，標榜婚喪喜慶通通接。本刊循線找到這家擁有百人正妹大軍的業者，負責人君玲向本刊細述這一行不為人知的祕辛，其中還有許多靈異故事，令人嘖嘖稱奇。



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