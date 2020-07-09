外籍婦拿小湯匙直接試吃冰淇淋　遭警告「再挖另一桶」業者無奈全換新

▲婦人竟拿小湯匙直接挖冰淇淋桶。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

一名網友稍早至新竹一家燒烤店用餐時，發現竟有一名婦人在冰淇淋區直接使用小湯匙來試吃，當下阻止對方後，也即刻告知店家處理。由於這3名婦人甚至還拿使用過的湯匙繼續挖其他口味，因此店家便將所有冰淇淋都倒進廚餘桶，並全數換新，事後，店家也在臉書上PO出聲明表示，日後將更加強觀察客人及增進應對能力，避免其他顧客對用餐衛生抱有疑慮。

一名網友在「爆怨公社」上發文表示，她到燒烤店用餐時，發現一名身著黑色衣服的婦人竟拿起小湯匙直接挖冰淇淋，且事後食髓知味，「還用同一支吃過的湯匙挖別的口味起來吃」。原PO當下感到十分氣憤，因此即刻阻止對方，並告知店家。

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原PO表示，她告知店家後，雖然對方有詢問是什麼口味，但沒有再向挖冰的婦人做其他確認，「我問服務員為什麼不敢過去問她們，服務員回答說已將全部冰淇淋口味換新的」。而後，原PO指責那名黑衣婦人浪費了這麼多冰淇淋，不料對方與同行友人竟還繼續有說有笑。

不少網友看到後，也紛紛怒轟，「沒水準！當作自己的家嗎」、「應該請他們直接把那些冰買起來才不會浪費」、「有夠噁心又沒水準」、「不知道那婦人有沒有什麼病，這樣會害到別人」、「好在你有看到，不然很多人都要吃她的口水了」、「居然有這種人」。

對此，該家燒烤店也已在粉絲專頁上發出聲明表示，非常感謝客人對於用餐衛生的重視，當下已將冰品全數換新，由於婦人是外籍人士，「從進場至用餐過程中，客人完全無法中文溝通」，因此並非有意不告知婦人行為有誤。此外，店家也稱，日後將加強員工訓練，增進對客人的觀察能力以及處理事件的應對能力，積極維護用餐品質。