馬桶堵住快溢出！媽目睹機靈女兒拿「容器」撈水　網笑翻：下次拿爸爸的

▲女兒竟拿「杯子」來撈馬桶水。（圖／記者孫于珊攝）

記者曾筠淇／綜合報導

小朋友時常會做出一些機靈卻令人有點尷尬的事情，很多媽媽都會對兒女的行為感到哭笑不得。一名網友昨天早上，眼睛都還沒睜開就聽見一些奇怪的聲響，起身查看才發現，馬桶居然堵住了，且裡面的水已經快要滿到外面來，而她的女兒為了搶救危機，竟拿她的杯子往馬桶裡撈，讓她無奈詢問，「該賞還該罰」。

這名網友在「爆怨公社」上發文表示，一早起床，眼睛都還沒睜開，就聽見廁所不斷發出奇怪的聲響，而在她起身查看後才發現，原來是因為馬桶堵住了。由於馬桶水不斷翻騰，就快要滿出來了，因此她小二的女兒便出奇招拯救危機，並將水撈出倒在排水孔。

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原PO一看到女兒的舉動，便傻眼到連說3次，「我女兒拿我的杯子撈馬桶水」。雖然女兒緊急處理做得很不錯，但這個聰明卻令人尷尬不已的舉動，仍讓原PO無奈表示，「請問該賞還是罰？」

▲女兒機靈的行為讓原PO哭笑不得。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意轉載，以免侵權）

許多網友看到後，紛紛留言回應，「還好你有發現是你的杯子」、「有沒有問她是第幾次這麼做」、「好險不是在你刷牙時，裝水給你」、「下次拿爸爸的」、「好聰明哦，知道不要拿自己的」、「思考的能力很好，只是方法需要調整」、「很好啊！她在主動解決問題」。

事後，原PO也補充說道，她同時獎勵也懲罰女兒，念在緊急處理很不錯，所以給了50元的零用金，不過也把「杯子送她當筆筒，讓她永遠想起，凡做什麼事之前需要先問我」。