侯友宜成立32間「寵物生活站」　6大服務打造動物友善城市





▲新北市政府9日舉辦「新型態安全生活模式-寵物健康生活站」啟動儀式。（圖／動保處提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府9日舉辦「新型態安全生活模式-寵物健康生活站」啟動儀式，侯友宜表示設置「寵物健康生活站」提供6大服務項目，彰顯對動物福利的重視；新北市長侯友宜表示，設置「寵物健康生活站」，是對寵物健康的關心，毛寶貝是我們的家人，消毒是防堵疫情的利器，可全面提升動物健康減少醫療資源支出，具體實現新北市為動物友善城市。

侯友宜表示，寵物健康生活站服務包括提供寵物認養、寵物諮詢、發放寵物認證卡、遺失協尋、寵物消毒及信心經濟等6大服務，為提升動物福祉，新北市建構寵物保護網，推行寵物保護醫療，整合所有照護資源，在毛爸媽們有需求時，都可於新北市「寵物健康生活站」尋求協助，讓我們一起守護毛寶貝、守護我們的家人。

動保處表示，寵物健康生活站內皆設置超音波造霧消毒機是一大創舉，提供社區民眾寵物免費消毒服務，宣導民眾防疫觀念，守護毛寶貝的健康；寵物消毒減少環境中病原菌，不僅可以保護毛寶貝，寵物生病頻率也會降低；疫情期間，民眾戴口罩、勤洗手、常消毒可以保健康，寵物消毒將形成另一個生活型態。

為推動新型態安全生活模式，提升毛寶貝生活照護品質，新北市政府結合認養小棧、特約動物醫院、優質寵物店家一起守護毛寶貝健康，協助處理社區鄰里飼主寵物相關問題，擔任政府溝通窗口，協助市政宣達、反映寵物大小需求，以貼近距離服務更到位，提供當地飼主及消費者更優質服務，因應新型態安全生活模式需要。

新北市目前已有14個行政區32個據點成立寵物健康生活站，囊括12家寵物店、1個動保團體、5家寵物美容店、5家動物醫院、動保處及所屬8個動物之家，為提振經濟，民眾使用「振興三倍券」到寵物健康生活站的店家消費，不但享有店家提供的優惠方案，還有動保處加碼免費狂犬病疫苗注射券兩大優惠。

動保處表示，未來將持續延伸服務據點至29個行政區，以方便協助民眾處理寵物大小需求，歡迎市民攜帶寵物到寵物健康生活站逛逛，使用超音波造霧消毒機免費寵物消毒。

動保處表示，為提升毛寶貝生活照護品質，新北市廣邀具服務熱忱能協助辦理寵物認養、寵物登記、發放寵物飼養認證卡、遺失協尋、寵物諮詢、防疫宣導等工作的夥伴加入「寵物健康生活站」的行列。

▲寵物健康生活站內皆設置超音波造霧消毒機。（圖／動保處提供）