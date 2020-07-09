葉世文貪污特別費、縣政費9萬餘元　遭撤職並停用2年

▲葉世文再貪污，再遭判撤職、停用。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

犯下多起弊案的前桃園縣副縣長葉世文，在2013、2014年間，不實請領特別費、縣政業務費等共9萬餘元，監察院上個月對他提出彈劾，移送公務員懲戒委員會議處。公懲會9日做出判決，決定將他撤職並停止任用2年。

葉世文（72歲）於2011年擔任營建署長期間，在「林口A7住宅案」中，收受遠雄集團總裁趙藤雄賄賂4百萬元。2013年他轉任前桃園縣副縣長後，又在「八德合宜住宅案」中收受趙行賄1600萬元。台北地檢署2014年指揮廉政署偵辦，又查出葉男於營建署長任內，在「新竹眷改案」尚未招標前，預先向趙藤雄期約索賄2200萬元，但還沒收到賄賂，另外檢方也查出葉男帳戶還有3300多萬元不明來源的財產。

一審法院將葉男重判19年，二審改判21年。案經上訴，最高法院2016年4月間，先將「林口A7住宅弊案」判刑定讞，其餘部分撤銷發回更一審，葉男遭判刑7年定讞，發監執行。而2017年的高院更一審，認為他在「八德合宜住宅弊案」中期約收受2600萬元，實際取得1600萬元賄賂，這部分判刑7年6月、褫奪公權5年；公務員「財產來源不明罪」，判刑3年、褫奪公權3年；另宣告沒收犯罪所得3300餘萬元；「新竹眷改弊案」仍無罪。案經最高法院於2018年4月間駁回定讞。高院2018年5月間定應執行有期徒刑14年，並痛批他「嚴重破壞國民對於公務員不可收買性及執行公務廉潔性之信賴，甚值非難。」

另外葉世文又被查出，在擔任桃園縣副縣長時，以不實的支出憑證和載明不實餐敘與不實的贈禮對象，核銷特別費4萬8030元、縣政業務費5萬649元，共計9萬8679元。監察院因此在6月分提出彈劾，移送公懲會議處。

公懲會於9日做出判決，認為葉世文嚴重戕害公務員形象，因此予以重懲，決議將他撤職，並停止任用2年。

