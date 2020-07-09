中國人權研究會：美式人權偽善　嚴重歧視與殘酷對待移民

▲中美洲移民想越過美墨邊界遭遣返，排隊進入臨時收容所。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國人權研究會9日發表《嚴重歧視與殘酷對待移民充分暴露美式人權的偽善》文章，指美國的移民政策極端排外，導致移民遭受嚴重歧視及殘酷對待，「在移民領域，美國實質上奉行的是白人至上主義，透過極端排外主義政策壓制其他種族，侵犯移民的基本權利和人格尊嚴，暴露出所謂『美式人權』的虛偽性。」

文章提到，美國政府將非法移民視為搶奪其民眾工作崗位、破壞其生活方式的禍源。為阻止移民流動和入境，美國政府採取了史無前例、極端的嚴厲措施和執法行動，包括過度使用武力、大規模實施逮捕、強制與家人分離、任意驅逐等，導致侵犯過境移民、難民人權和實施虐待的事件頻繁發生。

文章指出，美國的締造者們認為，為了鞏固建國成果、開發土地擴張地盤，政府需要依賴外來移民帶來的人口增長和充沛的勞動力，因此鼓勵外來移民是國家利益的需要。與此同時，他們也對移民可能對美國政治生活產生何種影響疑慮重重。對移民外來民族特性的不容忍和疑慮，以及對外來民族特性進行同化的理想和自信，貫穿於美國移民制度的發展歷史，是決定美國政府排斥與同化外來移民的兩種對立政策的基準。

文章提到，在移民領域，美國實質上奉行的是「盎格魯－撒克遜中心」的白人至上主義，透過極端排外主義政策壓制其他種族，侵犯移民的基本權利和人格尊嚴，暴露出所謂「美式人權」的虛偽性。美國各界圍繞移民政策的嚴重分歧，加劇了社會內部分裂。

文章強調，自英屬北美殖民地及美國獨立以來的四個多世紀中，外來移民為美國提供了充沛的勞動力資源，促進經濟繁榮與發展，帶動科技交流和創新，並且塑造了美國民族多元化與文化結構的多樣性。然而，當前美國政府一面高喊人權口號，一面卻揮舞極端排外主義大棒排斥與歧視移民，這一行徑不僅極具諷刺意味，也無疑罔顧美國的傳統及現實。移民遭受嚴重歧視與殘酷對待的現實徹底暴露了美國所謂「人權衛士」的偽善面目。