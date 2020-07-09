hTC天才設計師竟吃裡扒外　宏達電內鬼案改送智財法院

▲hTC爆發內鬼案，主嫌簡志霖涉案部分被移送智慧財產法院審理。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

hTC宏達電2012年間爆發內鬼案，時任工業設計部副總經理兼首席設計師簡志霖，任內私自重製公司的商業機密Icon帶往大陸，又被查出浮報、虛報款項、收取回扣。一審將他重判7年10月，案經上訴，高等法院8日二審認為本案管轄錯誤，簡志霖一人犯數罪，移送智慧財產法院審理。

簡志霖於2001年進入宏達電工作，受到時任執行長周永明重用，曾是宏達電創新研發中心首席設計師，也是hTC多款機皇背後的催生者，不到40歲就當上副總經理，年薪高達1500萬元，加上紅利年收超過3000萬元。

簡志霖在39歲的年齡就當上國際品牌公司的副總，是一般人眼中的明日之星，但簡志霖似乎有更大的野心，後來分別在國內成立「小玉」手機設計公司，在大陸成立「玉」公司，打算自行創業。2013年間他與宏達電工設部處長吳建宏離職，並企圖挖角多名宏達電工程師。公司發現後提告，簡、吳等多人被檢方依照《證券交易法》「特別背信罪」、違反《營業秘密法》等罪，提起公訴。

一審認定簡、吳等人有罪，其中簡志霖因為不認罪，遭判刑7年10月，另有可易科罰金的3月刑期，沒收不法所得682萬元。吳建宏等人則因認罪，分別獲得輕判，其中吳建宏判刑2年，緩刑5年，沒收770萬元，時任資深經理黃國清、黃弘毅、製造設計部前經理洪琮鎰、員工陳枻佐、廠商張俊宜、陳榮元、陳忠貴，各處4月至1年半徒刑，緩刑2至3年。

一審判決後，包含吳建宏在內的大多數被告均未上訴，先行定讞。僅有簡志霖、洪琮鎰等4人上訴。高院二審於9日宣判，高院認為簡志霖一人犯數罪，其中又包含《營業秘密法》等智慧財產類型犯罪，屬於「相牽連」案件，依照《智慧財產案件審理法》第25條第2項規定，移送智慧財產法院審理。至於其他3名被告，洪琮鎰判刑6月，得易科罰金18萬元，其餘2人分別判刑3月，均緩刑2年。本案可再上訴。