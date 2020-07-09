快訊／突然一晃！花蓮近海11:24規模4.8地震　最大震度達3級

記者賴文萱／台北報導

地牛翻身！根據氣象局地震報告，今（9）日11時24分，花蓮縣近海發生規模4.8地震，深度為27km。各地最大震度，花蓮3級、宜蘭3級、南投2級、台中2級、新竹2級、苗栗2級、桃園2級、彰化2級、雲林2級、新北1級、台北1級、嘉義1級。

氣象局地震測報中心表示，稍早花蓮發生規模4.8地震，主要是菲律賓海板塊及歐亞板塊擠壓碰撞造成的地震，這地區是台灣地震最活躍的地方，過去也經常會有地震。以這起地震來說，因為規模不算大，後續餘震發生狀況應該還好。

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▲氣象局地震報告。（圖／氣象局）

各地震度級：

● 花蓮縣地區最大震度3級

3級：太魯閣、和平、西寶

2級：秀林、花蓮市、銅門、鹽寮、水璉

1級：西林、光復

● 宜蘭縣地區最大震度3級

3級：南澳、武塔、牛鬥

2級：南山、蘇澳

1級：大同、內城、宜蘭市

● 南投縣地區最大震度2級

2級：合歡山、奧萬大

1級：埔里

● 台中市地區最大震度2級

2級：梨山、德基

1級：霧峰、台中市

● 新竹縣地區最大震度2級

2級：竹東、竹北市

1級：五峰、峨眉

● 苗栗縣地區最大震度2級

2級：苗栗市

1級：南庄、鯉魚潭

● 桃園市地區最大震度2級

2級：桃園市、中壢

1級：三光

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：彰化市

● 雲林縣地區最大震度2級

2級：斗六市

1級：草嶺

● 新竹市地區最大震度1級

1級：新竹市

● 新北市地區最大震度1級

1級：新北市、五股

● 台北市地區最大震度1級

1級：台北市

● 嘉義市地區最大震度1級

1級：嘉義市

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