烤番薯！台灣「3熱區」未來可能飆破40度　台北每年恐高達9天

▲台北氣象站6月29日飆到攝氏38.9度，刷新該站設站124年的6月最高溫，也是台北站全年史上第二高溫，僅次於2013年8月8日的39.3度。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣變烤番薯！時序進入7月，夏天炎熱高溫讓許多民眾大喊吃不消。不過，國家災害防救科技中心預估，台北市未來20年到40年，平均每5年會有一天飆破40度，到了本世紀末，每年有9天會超過40度。且六都之中除了台北，台中和高雄也是「熱區」，災防中心模擬也都有機會飆破40度。

台北氣象站6月29日飆到攝氏38.9度，刷新該站設站124年的6月最高溫，也是台北站全年史上第二高溫，僅次於2013年8月8日的39.3度。根據氣象局資料，全台史上最高溫發生在2004年的5月9日，台東因鋒面前西南氣流造成焚風，來到40.2度，這也是唯一一次台灣破40度的紀錄；史上第二高溫發生在2004年的7月1日，台中因敏督利颱風外圍下沉氣流熱到39.9度。

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氣象局說，台灣高溫好發在台北盆地、中南部及宜蘭近山區河谷、花東縱谷一帶不易受海風調節的區域發生；另外，於西南風環境或偏東風環境時，在台東大武及台灣北部地區分別容易有焚風或背風沉降效應，導致局部高溫。

▼8日中午12時溫度分布圖，全台熱到變「烤番薯」。（圖／氣象局）

▼氣象局9日對5縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

氣象局目前有所謂的「高溫資訊」，高溫定義為地面最高氣溫上升至36度，依據觀測或預測氣溫高低與延續情形，分「黃燈」、「橙燈」和「紅燈」3等級，黃燈是達36度以上；橙燈是達36度以上且持續3天以上，或達38度以上；紅燈是達38度以上，且持續3天以上。

以9日為例，氣象局對新北市、南投縣和台東縣、花蓮縣發布橙色燈號，因連續3日36度以上；至於台北市為黃色燈號，36度以上。

根據《TVBS新聞》報導，未來六都中最熱三都為台北、台中和高雄，國家災防中心預估，未來20年至40年間，台北平均每5年會有一天超過40度；到了21世紀末，台北每年有9天會破40度，台中每年有一天40度以上，高雄每5年有一天超過40度。災防中心氣候變遷組組長陳永明表示，模擬台北到本世紀末，一年當中有將近100天高溫都36度。