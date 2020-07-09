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5縣市亮高溫橙黃燈防飆38度　「未來一周酷熱」雨區曝

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨雷達回波圖顯示，台灣上空有些水氣移入。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

5縣市亮高溫橙黃燈！氣象專家吳德榮表示，未來一周天氣酷熱，但午後山區易有對流發展。

高溫區域：

請繼續往下閱讀...

【橙色燈號】連續3日36度以上

北部：新北市。
中部：南投縣。
東半部：台東縣、花蓮縣。

【黃色燈號】36度以上

北部：台北市。

▼氣象局對5縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（9日）西南風影響，清晨至上午中南部有一些局部短暫雨，北部沿海也會有一些降雨，白天晴到多雲為主，午後各地山區、大台北、宜蘭和花蓮平地有一些雷陣雨；各地依舊高溫炎熱，約33至36度。

陳伊秀說，周五起至下周三副熱帶高壓增強，中南部清晨至上午僅剩零星降雨，午後雷雨侷限在山區，平地若有的話也是在近山區平地；由於吹偏南風或西南風，各地普遍都有33至36度，其他比較高溫區域像是大台北盆地、花東縱谷和中南部近山區平地。

▼今晨中南部已有降雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，未來一周東亞的大氣型態變化緩慢，梅雨鋒面在日本至華中一帶南北徘徊，台灣持續在其南側太平洋高壓的西緣，低層盛行南風及西南風，中層則有微弱太平洋高壓脊的沉降氣流，帶來高溫炎熱，但午後山區易有對流發展的天氣。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，今、周五太平洋高壓並不強，無法壓制大氣不穩定度的釋放，清晨上午西南部有局部少量降雨，午後山區有局部陣雨或雷雨，部分鄰近平地有受影響的機率，仍有較大雨勢，應注意；白天高溫炎熱，各地區最高溫大約在36度左右，地理環境較特殊的地點，仍有升至37、38度左右的機率。

吳德榮指出，周六至下周三天氣型態變化很緩慢，清晨上午西南部迎風面有少量降雨，午後山區有對流發展，帶來局部短暫陣雨或雷雨，部分鄰近平地亦有受影響的機率，仍有較大雨勢；各地天氣晴朗、白天依然炎熱，仍應注意防曬、防中暑。

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