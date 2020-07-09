超過估價千倍！2冊嘉靖年間《永樂大典》開標　大陸土豪花2.7億台幣買下

Here is the photo and the lot description from the Beaussant Lefèvre sale today. The winning bidder will pay €8 128 000 inclusive of buyer's commission, which is over USD $9.1 million. pic.twitter.com/yvV2vrL5TO — Incunabula (@incunabula) July 7, 2020

▲《永樂大典》是中國最著名的一部古代典籍，也是迄今為止世界最大的百科全書。（圖／翻攝自twitter／@incunabula）



記者崔子柔／綜合報導

法國博桑—勒費福爾拍賣行（Beaussant Lefèvre）7日的拍賣會上，這2冊《永樂大典》嘉靖年間手抄本是最受矚目的拍賣品，起初估算會在5000歐元至8000歐元間賣出，沒想到最後竟翻了1000倍，由一位大陸買家以812.8萬歐元（約2億7000萬台幣）含傭金得標。

根據《CNN》報導，起拍2分鐘後，《永樂大典》的標價就衝至70萬歐元（約2325萬台幣），得標的華人女士指出，她是被一名大陸買家委託競標，原先預估的得標價為500萬歐元（約1億6000萬台幣），最後以640萬歐元（約2億1000萬台幣）購入也是超出預期，另外的172.2萬歐元（約5700萬台幣）則是傭金。

2020.7.7 Beaussant Lefèvre Lot 231 sold 6,400,000 euro pic.twitter.com/JEZsGFdXfS — 捡漏君 (@ChineseartsUK) July 7, 2020

▲儘管當時已經發展出印刷技術，但是由於篇幅太長，全書還是選用手寫方式完成。（圖／翻攝自twitter／@ChineseartsUK）

拍賣行表示，這次賣出的手抄本來自一位法國私人收藏家，他的家族成員在19世紀後期被派到中國，這2冊《永樂大典》就是當時交情匪淺的官員送的禮物之一。

《永樂大典》堪稱明代類書編撰的最高成就，全套共計有2萬2877卷、目錄60卷，分裝成1萬1095冊，全書字數約3億7千萬字，花了6年才完成，由於經過戰亂，正本已不知去向，副本現僅存400多冊。明世宗於嘉靖年間下令抄寫副本，分別為卷二千二百六十八、二千二百六十九的「模」字韻「湖」字冊，以及卷七千三百九十一、七千三百九十二的「陽」字韻「喪」字冊。